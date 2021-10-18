افراط گرایی بهانه دشمن برای جلوگیری از گسترش اسلام در غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی غلام حیدر فاروقی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: خشونت‌ها و افراط‌گری های دینی و کشتار انسان‌های بیگناه توسط انسان‌های جاهل و نادانی انجام می‌شود که خود را منتسب به اسلام می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت بیرجند بیان‌کرد: دشمنان اسلام نیز این خشونت‌ها را بهانه‌ای برای تبلیغ علیه اسلام و اسلام ستیزی و اسلام هراسی قرار داده‌اند، در حالی که دین اسلام به ذات خود عیبی ندارد و همه اشکالات از مسلمانی ما است.

مولوی فاروقی ادامه‌داد: متأسفانه این جنایت‌ها و خشونت‌ها را بهانه‌ای برای جلوگیری از گسترش اسلام در غرب قرار داده‌اند در حالی که دین ما توصیه به مدارا و رعایت حقوق بشر و حرام بودن ظلم و ستم کرده است.

وی با اشاره به اینکه در اسلام مسلمان و مؤمن برادر مسلمان معرفی شده است، افزود: بی شک انسان نباید به برادر خود ظلم کرده و در جایی که به او نیاز دارد، تنهایش بگذارد و با نظر تحقیر به او نگاه کند.

تعجب از جنایت به نام اسلام

امام جمعه اهل سنت بیرجند با بیان اینکه در روایات رسول اکرم حتی از ظلم به غیر مسلمان نیز به شدت منع شده است، گفت: من تعجب می‌کنم از افرادی که حرف از اسلام می‌زنند ولی مسلمانان را در مسجد و خانه خدا به شهادت می‌رسانند.

مولوی فاروقی اظهار کرد: یکی از دلایلی که موجب شده امروز شاهد کشتار و جنایت در جوامع اسلامی باشیم همان تفرقه است و گرنه اگر مسلمانان وحدت داشتند، اسرائیل نمی‌توانست در برابر آنان مقاومت کند.

وی با اشاره به اینکه مخالفان عواملی برای تفرقه در کشورهای اسلامی دارند، ادامه‌داد: علت تفرقه، جدایی ما مسلمانان از قرآن و سیره پیامبر (ص) است.

مولوی سید احمد عبدالهی امام جمعه اهل سنت اسدیه نیز در این جلسه اظهار کرد: خداوند پیامبر (ص) را با دو صفت رئوف و رحیم معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق روایات حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتر است، بیان کرد: وحدت در جوامع اسلامی جز با تمسک به تعالیم اسلامی و دستورات قرآن کریم محقق نمی‌شود.

هنر علماء نهادینه کردن وحدت در شهرهای تلفیقی است

امام جمعه اهل سنت اسدیه با تأکید بر اینکه وحدت مسلمانان از واجب‌ترین مسائل است، گفت: دشمنان به شکل‌های مختلف در بین صفوف مسلمانان تفرقه و جدایی ایجاد کرده‌اند ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تعیین هفته وحدت، زمینه برای اتحاد به وجود آمد.

مولوی عبدالهی گفت: تعیین هفته وحدت یکی از شاهکارهای امام (ره) بود و بزرگترین هنر علماء نیز نهادینه کردن وحدت در شهرهای تلفیقی است و مسئولین نیز با عملکرد خود و خدمت رسانی به مردم می‌توانند تأثیرگذار باشند.

وی یادآور شد: اتفاقاتی که در دو هفته مستمر در افغانستان رخ داد بسیار غم انگیز است و علماء باید در این زمینه تدبیری داشته باشند.