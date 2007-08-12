سیاستمداران عراقی از دخالت آمریکا درباره سفر نوری المالکی به ایران انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الصباح، عبد مطلک الجبوری از نمایندگان جناح مستقل العربیه درپارلمان عراق در واکنش به سفر نوری المالکی به ایران گفت : نتایج سفر نخست وزیرعراق به ترکیه و ایران نتایج خوبی خواهد بود، دراین سفر مالکی به دوکشورهمسایه ای سفر کرد که ما شدیدا به ایجاد روابط خوب با آنها داریم.

وی افزود : صداقت این کشورهای همسایه در قبال عراق به نفع کشوراست و نتایج مثبتی را بر اوضاع داخلی عراق منعکس می کند چرا که برای این کشورها ریشه و تاریخ طولانی مشترکی است و ممکن است همه این عوامل در بهبود وضعیت امنیتی سهیم باشد.

این عضو پارلمان عراق با اشاره به اهمیت بهبود روابط عراق با ایران و ترکیه بعد از طی روابط متشنج و بحرانی تصریح کرد : مهم این است که این روابط شاهد حسن نیت و تحولی جدید باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد : منفعت عراق و وحدت آن هدف عالی است که بر سر آن چانه زنی نمی شود، همچنان که باید کشورهای عربی و اسلامی همسایه عراق به نفع عراقی ها تقویت شوند.

از سوی دیگر، محمود عثمان نماینده ائتلاف کردستان در پارلمان عراق خاطرنشان کرد : همه این سفر را مثبت ارزیابی می کنند. همچنان که انتظار اجرای عملی نتایج سفر نوری المالکی به ایران و ترکیه وجود دارد.

وی با انتقاد از دخالت آمریکا درباره سفر نوری المالکی به ایران گفت : این رفتار و برخورد واشنگتن از رفتار دیپلماتیکی به دور است و بیانگر وجود اختلافات بین آمریکا و ایران است و نباید ملت عراق تاوان آن را بدهند.

این نماینده کرد پارلمان عراق درعین حال از دولت عراق خواست تا در روابطش با ایران و آمریکا توازن لازم را داشته باشد، چرا که به گفته وی هر دوی این کشورها اهمیت زیادی دارند.

ازسوی دیگرعلی العملاق یکی از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه نیز سفر نوری المالکی را به ایران و ترکیه به این علت که در جریان آن درباره موضوعات مهمی بحث و تبادل نظر شد مهم خواند.