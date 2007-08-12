ضعف های گوگل زیر نقاب محبوبیت جهانی !

به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرست گوگل بیش از هشت میلیارد صفحه وب، قابل جستجو است و همه کاربران این موتور جستجو را به عنوان بزرگترین جستجوگر اینترنتی می شناسند، به طوری که 80 درصد از جستجوهای روی اینترنت از طریق این موتور انجام می شود. همچنین این جستجوگر اینترنتی بین مشتریان شرکت های بزرگ انفورماتیکی چون مایکروسافت وAOL (آمریکن آنلاین)، بزرگترین ارائه دهنده خدمات اینترنتی دنیا با 23 میلیون کاربر از محبوبیت ویژه ای برخوردار است.

میزان مردمی بودن گوگل تاحدی است که در واژه نامه های انگلیسی از واژه گوگل فعل " to google" به معنی "جستجو کردن روی وب" گرفته شده است. اما چگونه ممکن است که هیچ موتور جستجوی دیگری نتواند به پای گوگل شرکت "مانتین ویوو" برسد؟

روزنامه واشنگتن پست با طرح این سوال و با بررسی ویژگی ها و پتانسیل های سه موتور جستجوی بزرگ دیگر یعنی یاهو،"مایکروسافت لیو سرچ" و Ask.com شرکت "آی ای سی" به این سوال پاسخ می دهد.

در این میان بهترین عرصه برای یافتن پاسخی مناسب به این سوال، سرویس جستجوی وبلاگ است. درحقیقت گوگل دارای یکی از بزرگترین سرویس های "وبلاگ گردی" بین تمام موتورهای جستجو است. هرچند اغلب جستجوهایی که روی سکوی "بلاگر"، سایت ارائه دهنده فضاهای وبلاگ، انجام می دهد با پدیده "هرزبلاگ" (blogspam) از بن تخریب می شود.

اگرچه یاهو سرویس جستجوی اختصاصی روی وبلاگ ها را ارائه نمی دهد، اما جستجوگر Ask.com که از این سرویس برخوردار است، می تواند نتایج بهتری را در اختیار کاربران و وبگردان قرار دهد و از این جنبه از گوگل پیش افتد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود می نویسد: در صورتی که کاربر دو جستجوی همزمان را با این دوموتور جستجو انجام دهد، یک تعداد نتیجه دریافت می کند، اما در فهرست گوگل بسیاری از آدرس ها جعلی هستند.

به نظر می رسد نقاط ضعف گوگل به اینجا ختم نمی شود. به طوری که این موتور در سرویس جستجوی فیلم و عکس نیز نسبت به دیگر جستجوگرها بسیار ضعیف عمل می کند.

این درحالی است که برای مثال موتور Ask.com از تابستان امسال یک سایت بسیار کاربردی را در این عرصه راه اندازی کرد که نسبت به گوگل نتایج بهتری بدست می دهد.

این سایت که عملکرد بسیار آسانی دارد، در دو ستون صفحه آرایی شده است. این نوع صفحه آرایی به کاربر این امکان را می دهد که در طرف چپ تصویر خود فهرست نتایج و در طرف راست یک تصویر کوچک از صفحه اصلی سایت های بدست آمده را مشاهده کند.

دراین میان جستجوگر Live Search مایکروسافت هم به تازگی سرویس "جستجو در سطح کلان" خود را راه اندازی کرده است. این سرویس در حقیقت سیستمی است که به کاربر این امکان را می دهد که از پایه، جستجوهای خود را اصلاح کند. برای مثال کاربر با استفاده یکی از این "کلان ها" می تواند جستجوی آخرین موضوعات منتشر شده توسط پنج سایت بسیار مردمی وب را درون فهرست دریافت کرده مرتب کند.

در خصوص امتیازات یاهو باید گفت که یکی از نقاط قوت این موتور جستجو سرویس del.icio.us آن است. del.icio.us یکی از ابداعی ترین سرویس های وب است که از پایان سال 2005 راه اندازی شد. del.icio.us یک سرویس "نشانک گذاری اجتماعی روی متن" است که تمام سایت های محبوب کاربران و سایت هایی را که به عنوان لینک های مفید در سایت های دیگر عرضه می شوند را جمع آوری می کند.

این سرویس یاهو به وبگردان روشی موثر را برای اشتراک گذاری سایت های مورد علاقه خود با کاربران دیگر نقاط دنیا و مشاهده سایت های مطلوب کاربران دیگر ارائه می کند.

به نوشته واشنگتن پست، تنها دلیل اقبال گوگل جنبه های تجاری این موتور است به طوری که این موتور توانایی بالایی برای ارائه فهرست های مربوط به یک محصول تجاری برای مثال تلویزیون را دارد. بنابراین برای رقبای گوگل تنها یک امکان برای متحول کردن چشم انداز موتورهای جستجو وجود دارد و آن این است که این موتورها یکبار برای همیشه تک قطبی گرایی جستجوگر خانه مانتین ویوو را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند.