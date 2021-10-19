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۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۶

پس از وقفه طولانی؛

اجرای پروژه «پل بش قارداش» بجنورد آغاز می‌شود

اجرای پروژه «پل بش قارداش» بجنورد آغاز می‌شود

بجنورد- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی پروژه پل بش قارداش بجنورد، گفت: طبق قرارداد منعقد شده با آستان قدس به ارزش ۱۴۸ میلیارد ریال، اجرای این پروژه مجددا آغاز می‌شود.

قاسم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه پل بش قارداش به دلایلی مدتی با تعطیلی مواجه بود اما طبق قرارداد منعقد شده با شرکت عمرانی آستان قدس، بناست این مجموعه کار را به اتمام برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون قراردادی به ارزش ۱۴۸ میلیارد ریال منعقد شده و بناست آستان قدس تا سقف قرارداد فعالیت کند.

وی افزود: در صورت رضایت اداره کل راه و شهرسازی استان از اجرای این قرارداد، ادامه کار نیز به این مجموعه واگذار خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: البته حدود ۴ میلیارد تومان از قرارداد سال ۹۲ با این شرکت باقی مانده که ارزش امروز این رقم ۲۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در انتها گفت: بناست شرکت مد نظر از هفته آینده کارگاه خود را تجهیز و فعالیت را آغاز کند.

کد مطلب 5331171

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