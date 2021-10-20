تولید ماسک غواصی هوشمند برای کاهش خطرات زیرآب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ماسک که اوکساما نام دارد توسط یک شرکت ایتالیایی تولید شده و متشکل از یک لایه سیلیکونی نرم است که گفتگو با کاربر را از طریق چهره وی با استفاده از دو بند دارای خاصیت کشسانی ممکن میکند.
این نقاب به گونهای تولید شده که میتوان عینک غواصی را در زیر آن بر روی چشمان قرار داد و در داخل آن نیز دو ماژول الکترونیکی قابل جابجایی قرار دارد که هر یک در نزدیکی گونههای کاربر قرار میگیرند و دارای حسگرهایی هستند که متغیرهایی مانند عمق، دمای آب، زمان غوطهوری، سرعت صعودی / نزولی و شتاب را اندازهگیری میکنند.
نقاب یادشده میتواند ضربان قلب و میزان اکسیژن خون کاربر را از طریق حسگر نوری خود اندازهگیری کند. یک قابلیت دیگر این نقاب اندازهگیری زاویه سر غواصان است که اطلاع از آن برای شناگران مسابقات حرفهای مفید و مهم است. این دادهها از استخوانهای گونه عبور کرده و به درون گوش داخلی انسان منتقل شده و برای شناگران قابل شنیدن میشوند.
قابلیتهای صوتی این نقابها را میتوان از طریق یک برنامه اندروید، آی او اس بر روی چهار حالت تنظیم کرد.
حالت ساکت تنها برای ضبط دادهها به کار میرود. حالت هشدار فقط در صورت فراتر رفتن از آستانههای از پیش تعیین شده با کاربر ارتباط برقرار میکند، حالت گپ که در آن هشدارها و سایر پارامترهای از پیش انتخاب شده هر ۱۵ ثانیه یک بار بیان میشود و حالت خاموش که در قالب آن دادهها ضبط میشود، اما چیزی بیان نمیشود. قیمت این محصول ۱۱۶۰ دلار است.
