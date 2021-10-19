پیش بینی برداشت ۵ تن خرما در «مورموری» آبدانان

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان آبدانان به دلیل شرایط اقلیمی خاص محل مناسبی برای کشت محصول خرما است.
وی گفت: کشت محصول خرما به عنوان دومین محصول کشور در زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم و خشک انجام میگیرد.
اقدسی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، منطقه بخش کلات مورموری مستعد کشت خرما است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: سطح زیرکشت باغات خرما در استان حدود ۹۶ هکتار است که از این میزان مقدار در حدود ۲ هکتار آن متعلق بخش کلات مورموری است.
وی تصریح کرد: برداشت خرما در این منطقه شروع شده و پیش بینی میشود پنج تن خرما به ارزش یک میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه شود.
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