پیش بینی برداشت ۵ تن خرما در «مورموری» آبدانان

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان آبدانان به دلیل شرایط اقلیمی خاص محل مناسبی برای کشت محصول خرما است.

وی گفت: کشت محصول خرما به عنوان دومین محصول کشور در زمستان‌های معتدل و تابستان‌های گرم و خشک انجام می‌گیرد.

اقدسی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، منطقه بخش کلات مورموری مستعد کشت خرما است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: سطح زیرکشت باغات خرما در استان حدود ۹۶ هکتار است که از این میزان مقدار در حدود ۲ هکتار آن متعلق بخش کلات مورموری است.

وی تصریح کرد: برداشت خرما در این منطقه شروع شده و پیش بینی می‌شود پنج تن خرما به ارزش یک میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه شود.