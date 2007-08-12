تقویت امنیت اجتماعی در گرو توجه به کارکرد مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مشاور استاندار استان مرکزی پیش از ظهر امروز در دومین نشست اعضای ستاد برگزاری هفته جهانی مسجد در استان مرکزی گفت: معرفی چهره‌ های موفق برخواسته از مسجد، تجلیل از فعالان مساجد، تقدیر از امام جماعت نمونه و حمایت رسانه ‌ای از مهم‌ترین راهکارهای تقویت کارکرد مساجد است.

حجت ‌الاسلام حافظ نجفی در خصوص امور روحانیون و ایثارگران اظهار داشت: کارکرد و اثرگذاری مساجد باید احیا شود زیرا مسجد از پایگاه های مهم در صدر اسلام بوده که بسیاری از امور مسلمانان نیز در این اماکن مقدس انجام شده و امروز نیز باید مساجد به جایگاه اصلی خود برسند.

وی افزود: مساجد پایگاه مهم حضور مردم است که این عامل در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته و برای تداوم آن نیز باید این روند با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

مسئول ستاد برگزاری هفته جهانی مسجد در استان مرکزی نیز در این نشست یادآور شد: مسجد باید در طی سال مورد توجه قرار گیرد و به یک هفته یا مناسبت های خاص خلاصه نشود.