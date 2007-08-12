عرضه میوه و سبزیجات به صورت بسته بندی به دلیل ضایعات فراوان

مهندس علی برابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا داریم غرفه داران را به سمت عرضه محصولات کشاورزی به صورت بسته بندی سوق دهیم چرا که در این صورت میوه ها و سبزیجات با کیفیت بهتر در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، سبد خانوار را در مورد میوه و سبزیجات به گونه ای تعریف کرده که شهروندان بتواند به اندازه مورد نیاز خود میوه و سبزیجات را به صورت بسته بندی شده از میادین و بازارهای میوه و تره بار با کیفیت مطلوب تهیه کنند .

معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: بررسی ها نشان داده که حدود 20 درصد میوه جات و 50 درصد سبزیجات ضایعات دارد بنابراین در صورت نظارت بر نوع عرضه محصولات کشاورزی و بسته بندی کردن آنها به طور حتم بسیاری از این ضایعات وارد منازل و در سطح شهر پراکنده نمی شود.

وی با بیان اینکه عرضه میوه و سبزیجات بدون بسته بندی موجب می شود که شهروندان هزینه ای را بابت میوه و یا سبزیجات مورد نیاز خود پرداخت کنند اما بخشی از آنها قابل استفاده نباشد، گفت: در صورت بسته بندی این محصولات با کاهش ضایعات، شهروندان می توانند از تمامی آنچه خریداری کرده اند، استفاده کنند. همچنین میلیون ها تومان هزینه ای که صرف حمل و نقل برای جمع آوری این ضایعات از نقاط مختلف شهر می شود نیز کاهش خواهد یافت.