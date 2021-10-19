ساخت ۲۵ هزار منزل مسکونی برای کارکنان ارتش در سطح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح منازل مسکونی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خانه‌دار شدن کارکنان نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: احداث خانه شخصی برای کارکنان نیروی زمینی محوری یکی از دستورات مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا است و ما متعهد و مکلف به اجرای دستورات ایشان هستیم.

وی افزود: در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری در سطح کشور ساخت مسکن برای ۲۵ هزار و ۱۳ نفر از کارکنان ارتش که فاقد تسهیلات مسکن هستند تحت عنوان طرح «کوثر» در دستور کار قرارگرفته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: در راستای اجرای طرح «کوثر» تا پایان امسال ۲۵ هزار و ۱۳ واحد مسکونی برای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی کلنگ‌زنی می‌شود که خوشبختانه کار ساخت و ساز این واحدها در چهار استان زاهدان، اهواز، ارومیه و همدان در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت بهتری داشته است.

امیر سرتیپ حیدری بیان کرد: از ۲۵ هزار و ۱۳ واحد مسکونی برای کارکنان ارتش که فاقد تسهیلات مسکن هستند حدود ۶۰۰ و احد سهم استان لرستان است و به پروژه هزار و ۲۰۰ واحدی که امروز ۶۰۴ امین واحدش افتتاح شد، اضافه می‌شوند.

وی گفت: تاکنون ۶۰۴ واحد از پروژه هزار و ۲۰۰ واحدی خرم آباد به بهره برداری رسیده است البته بنا بود تا پایان سال به طور کامل به بهره برداری برسد ولی به دلیل مشکلات مالی امیدواریم بخش اعظمی از آنها تا پایان سال به بهره برداری برسند.