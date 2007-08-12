قهرمان مرحله پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیش از ظهر امروز در پی پایان مرحله پنجم این رقابت ها، قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با رکاب زدن، ‪ ۲۰‬کیلومتر در جاده فرک شهرستان تفرش که به صورت تایم تریل انفرادی برگزار شد، توانست به مقام قهرمانی دست یابد.

در پایان مرحله پنجم، حسین عسگری از تیم مرکزی الف در مکان دوم ایستاد و احد کاظمی از پتروشیمی تبریز عنوان سوم را کسب کرد.

ششمین مرحله این تور فردا (دوشنبه) ‌در محور اراک - محلات به مسافت ‪ ۱۳۰‬کیلو متر برگزار می ‌شود.