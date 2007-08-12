قهرمان مرحله پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیش از ظهر امروز در پی پایان مرحله پنجم این رقابت ها، قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با رکاب زدن، ۲۰کیلومتر در جاده فرک شهرستان تفرش که به صورت تایم تریل انفرادی برگزار شد، توانست به مقام قهرمانی دست یابد.
در پایان مرحله پنجم، حسین عسگری از تیم مرکزی الف در مکان دوم ایستاد و احد کاظمی از پتروشیمی تبریز عنوان سوم را کسب کرد.
ششمین مرحله این تور فردا (دوشنبه) در محور اراک - محلات به مسافت ۱۳۰کیلو متر برگزار می شود.
نهمین دوره مسابقات توربین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور استان مرکزی در هفت مرحله به مسافت ۶۶۲کیلومتر در شهرهای مختلف استان با حضور رکاب زنان کشورهای عراق، ازبکستان و ارمنستان و هفت تیم داخلی از ۱۷ مرداد ماه به مدت یک هفته آغاز شده است.
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