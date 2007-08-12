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۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

قهرمان مرحله پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی معرفی شد

قهرمان مرحله پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: قادر میزبانی قهرمان مرحله ‌پنجم نهمین دوره ‌تور بین‌المللی دوچرخه ‌سواری میلاد دو نور استان مرکزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیش از ظهر امروز در پی پایان مرحله پنجم این رقابت ها،  قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با رکاب زدن،  ‪ ۲۰‬کیلومتر در جاده فرک شهرستان تفرش که به صورت تایم تریل انفرادی برگزار شد، توانست به مقام قهرمانی دست یابد.

در پایان مرحله پنجم، حسین عسگری از تیم مرکزی الف در مکان دوم ایستاد و احد کاظمی از پتروشیمی تبریز عنوان سوم را کسب کرد.

ششمین مرحله این تور فردا (دوشنبه) ‌در محور اراک - محلات به مسافت ‪ ۱۳۰‬کیلو متر برگزار می ‌شود.

نهمین دوره مسابقات توربین ‌المللی دوچرخه ‌سواری میلاد دو نور استان مرکزی در هفت مرحله به مسافت ‪ ۶۶۲‬کیلومتر در شهرهای مختلف استان با حضور رکاب زنان کشورهای عراق، ازبکستان و ارمنستان و هفت تیم داخلی از ‪ ۱۷ مرداد ماه به مدت یک هفته آغاز شده است.

کد مطلب 533185

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