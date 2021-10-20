عامل تیراندازی در سیرجان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیک ورز صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: شب گذشته فردی اقدام به تیراندازی در خیابان کرد و باعث رعب و وحشت مردم شد.

وی ادامه داد: عامل تیراندازی ایذایی شب گذشته در خیابان ابوریحان با حضور به موقع پلیس و سرعت عمل در زمین گیر کردن متهم، دستگیر شد.

دادستان سیرجان افزود: متهم که جوانی ۲۵ ساله است پس از درگیری با اعضای خانواده با اسلحه شکاری دارای مجوز متعلق به خودش به خیابان آمده بود و با عربده کشی اقدام به تیر اندازی ایذایی کرد.

وی گفت: با حضور به موقع پلیس متهم با استفاده از شگردهای پلیسی غافلگیر و در حالی که قصد فرار با خودرو را داشت، دستگیر شد.

نیک ورز بیان کرد: از متهم سلاح شکاری و تعداد زیادی فشنگ کشف شد. متهم در حال حاضر تحت قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد.

وی اظهار داشت: دقت و بررسی بیشتر در خصوص متقاضی مجوز سلاح شکاری از ضروریات است که متولیان امر باید در این خصوص توجه لازم را داشته باشند.

دادستان سیرجان گفت: قطعاً در این قبیل موارد که دارنده سلاح دارای مجوز اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه با سلاح در اختیار خود می‌کند درخواست ابطال مجوز حمل و نگهداری سلاح داده می‌شود.