رانندگان اتوبوس موظف به بهسازی و پاکسازی وسایل نقلیه خود شدند

مسئول بازرسی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازرسان سازمان از این پس علاو ه بر نظارت بر ساعت تردد، کرایه های دریافتی رانندگان از مسافران و ... بر پاکیزگی و زیبایی اتوبوس ها نیز نظارت دقیق خواهند داشت.

محسن امیدوار افزود: از این پس رانندگان بخش خصوصی و سازمانی اتوبوس های واحد موظند هر ماه یک تا دو بار برای نظافت وسیله نقلیه خود به کارواش های سازمان اتوبوسرانی که از طریق بخش خصوصی مدیریت می شود، مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شستشو ها در زمستان به دلیل شرایط آب و هوایی بیشتر خواهد شد تا با این کار رضایت شهروندان را از حمل و نقل عمومی افزایش دهیم.

امیدوار یادآور شد: تاکنون نیز برامر زیباسازی، بهسازی و پاکسازی اتوبوس ها اهمیت داده شده است اما از این پس نظارت دقیقی به منظور رفاه حال شهروندان بر این امور خواهیم داشت.