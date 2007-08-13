دو مصوبه دولت برای رشد کیفی دانشگاهها

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : رئیس جمهور مجوز جذب 3 هزار عضو هیئت علمی جدید را صادر کرد که دو هزار سهمیه به دانشگاه پیام نور اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد : دکتر محمود احمدی نژاد علاوه بر ردیف های گذشته، مجوز جذب 3 هزار عضو هیئت علمی جدید را نیز به امضاء رساند.



وزیر علوم افزود : بر این اساس تعداد اعضای هیئت علمی به حدود 18 هزار عضو هیئت علمی افزایش می یابند. همچنین با ابلاغ این دستور از سوی رئیس جمهور، تعداد اعضای هیئت علمی کشور 50 درصد افزایش می یابد.

محمد مهدی زاهدی همچنین از مصوبه دولت برای کمک به انجمن علمی خبر داد و گفت : هیئت دولت کمک شرکت های خصوصی به انجمن های علمی و تخصصی را تصویب کرد. این مصوبه به صورتی است که برخی از کمک های ارائه شده به انجمن ها به عنوان هزینه در مباحث مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

وزیر علوم ادامه در ادامه به مهر گفت : بخش حقوقی این مصوبه به معاونت حقوقی رئیس جمهوری واگذار شده است تا پس از تأیید نهایی به زودی ابلاغ شود.