طرح ایمن سازی خانواده جنوب شرق کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مشاوران استانداران منطقه پنج کشور در استانداری کرمان گرد هم آمدند و به بررسی امور زنان پرداختند.

در این جلسه مشاور استاندار کرمان در امور بانوان از اجرای طرح ایمن سازی خانواده جهت حمایت از زنان در منطقه پنج کشور خبر داد، طرح ایمن سازی خانواده در زمینه ی " خشونت علیه زنان: ارایه شد که توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران تهیه و تنظیم شده بود با نظر مساعد مشاورین خانواده روبرو شد .

مشاور استاندارکرمان در امور بانوان در این جلسه گفت : نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های زنان در منطقه پنج با هدف ارتقا کیفیت آموزش های هنری و فراهم کردن بستر مناسب جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت هنر جویان و هنر آموزان برگزار می گردد .

رویا دیوان بیگی تصریح کرد : این نمایشگاه در هر پنج استان منطقه پنج با کمک وزارت کشور و اعتبارات استانداری های استان ها برگزار خواهد شد .

دیوان بیگی گفت : با توجه به اینکه در استانهای منطقه جنوب و جنوب شرق کشور خطرات جدی در زمینه ی خشونت علیه زنان، خانواده ها را تهدید می کند ، اجرای این طرح الزامی است .

در این جلسه در زمینه آموزش در امور بانوان و برگزاری طرح های مشاوره توسط سازمان فنی و حرفه ای در استان ها تبادل نظر شد و بر این اساس روسای سازمان های فنی و حرفه ای استانها متعهد به ارایه خدمات آموزشی و مهارت های فنی و حرفه ای به جمع کثیری از بانوان شدند و این اقدام را گامی موثر جهت کیفیت بخشی به آموزش ها و مهارتهای فنی و حرفه ای عنوان کردند .

منطقه پنج کشور استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و یزد را در بر می گیرد.