پرداخت کننده: یک چپ دست

قائم مقائم مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از کودکان سرطانی (محک)، به خبرنگار مهر گفت: گروهی از جوانان چپ دست، فردا ساعت 15در حرکتی خودجوش و نمادین، ضمن ملاقات با کودکان سرطانی، از نزدیک در جریان روند درمانی این افراد قرار می گیرند.

مهندس آراسب احمدیانی، برگزاری این برنامه نمادین را به مناسبت روز جهانی چپ دست اعلام کرد و افزود: انجمن قبوضی دارد که در صورت درخواست افراد برای کمک به بیماران سرطانی، در اختیار آنان قرار می گیرد. و گروهی از چپ دستان نیز اظهار تمایل کرده‌اند که فردا از این قبوض دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه چنین حرکت‌هایی ، در روزهای با عنوان خاص ( مانند روز جهانی چپ دست ) موجب اعتلا و ارزش بخشیدن به مفهوم این روزها می‌شود، این حرکت را ارزشی خواند و اظهار امیدواری کرد چنین برنامه هایی تدوام داشته باشد.

احمدیانی، تعداد کودکان سرطانی تحت پوشش این انجمن را از ابتدای تاسیس تا کنون ، بیش از 10 نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز، بیش از 5 هزار کودک سرطانی تحت درمان و حمایت انجمن قرار دارند.

به گفته قائم مقائم مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از کودکان سرطانی ( محک )، شماره تلفن 22451414 ، آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص نحوه کمک به کودکان سرطانی است.

شایان ذکر است انجمن خیریه حمایت از کودکان سرطانی ( محک ) در اقدسیه ، سه راه ازگل ، بولوار اوشان، بولوار جنت، بولوار محک قرار دارد.