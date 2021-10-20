به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در تجمع اعتراضی طلاب و روحانیون اراکی در محکومیت جنایات اخیر در افغانستان علیه شیعیان که در مصلی اراک برگزار شد، با بیان اینکه رعایت امنیت مرزها، شیعیان و رعایت عدالت در افغانستان باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: افغانستان باید کشور امنی باشد و امنیت همسایگانش را نیز به خطر نیندازد.

وی ادامه داد: طالبان باید در عمل نشان بدهد با داعش مرزبندی دارد و عقلانیت و تعهد خود را نسبت به مسلمانان و شیعیان اثبات کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: انتظار داریم طالبان به دور از تحمیل سیاست‌های خود در افغانستان یک حکومت فراگیر تشکیل دهد و منافع مردم افغانستان را در آن در نظر بگیرد.

دری نجف آبادی گفت: مرزبانان فداکار جمهوری اسلامی با قدرت ایستاده‌اند و مانع هرگونه تعرض به کشور خواهند بود، اما خواسته ما از طالبان، حسن هم‌جواری است و باید نسبت به مرزهای جمهوری اسلامی هوشیارانه عمل کنند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که افغانستان نباید به پایگاه جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی تبدیل شود. طالبان باید با حفظ هوشیاری مانع دست‌اندازی دیگر کشورها بر افغانستان و تبدیل شدن به ابزار دست استکبار و آل سعود شود.

خطیب نماز جمعه اراک با تاکید بر لزوم حمایت و به رسمیت شناختن حقوق همه اقشار و اقوام و بخصوص تأمین امنیت و آرامش بانوان توسط طالبان، گفت: افغانستان می‌تواند با تشکیل یک دولت فراگیر سرزمینی مملو از احساس ارامش، امنیت، عدالت، برادری و برابری برای مردمانش باشد، تنها کافی است که همه فرقه‌های افغانستان اعم از پشتو، تاجیک و… دست به دست یکدیگر دهند تا کشورشان را پس از ۲۰ سال که این کشور در اشغال آمریکا بود، آباد کنند.