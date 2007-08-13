پولسازترین سینماگران بریتانیایی هالیوود مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تلگراف اعلام کرد ملاک راه یابی بازیگران به این فهرست، نقش های قابل ملاحظه در در فیلم هایی با مجموع فروش حداقل 500 میلیون پوند بود و در مورد کارگردانان، فروشی در حد یک دهم این رقم ملاک قرار گرفت.





ارلاندو بلوم در صحنه‌ای از "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"

بلوم 30 ساله که در پنج سال اخیر در هفت فیلم پرفروش از جمله مجموعه "دزدان دریایی کارائیب" و "ارباب حلقه ها" نقش آفرینی کرده، با 6/2 میلیارد پوند مجموع فروش فیلم های خود رده نخست فهرست را از آن خود کرد. اما این فهرست تنها شامل بازیگران جوان نمی شود. سر ایان مکلن 68 ساله، کریستوفر لی 85 ساله و برایان کاکس 61 ساله نیز به فهرست 10 بازیگر موفق راه یافته اند که میانگین سنی نفرات آن 41 سال است.مکلن که در عین حال یکی از مطرح ترین بازیگران تاتر در بریتانیاست، تا سال 1995 که نقش ریچارد سوم در یکی از نمایش های موفق نشنال تیه تر را در سینما تکرار کرد، حتی به عنوان یک ستاره سینما مطرح نبود. اما این بازیگر که زمانی اعتراف کرده بود از دوربین وحشت دارد، اکنون به لطف بازی در نقش هایی مانند گاندالف در سه گانه "ارباب حلقه ها" جایگاه یک ستاره را پیدا کرده است.در این دو فهرست تنها شش زن حضور دارند. کایرا نایتلی که او نیز در فیلم های "دزدان دریایی کارائیب" نقش آفرینی کرده، در رده هفتم لیست بالاتر از کیت بکینسل و هلنا بونهام کارتر قرار گرفت.مایک نیوئل، کارگردان فیلم "هری پارتر و جام آتش" بالاتر از ریدلی اسکات رده نخست لیست کارگردانان را به خود اختصاص داد و ریدلی اسکات با سه فیلم در جایگاه دوم فهرست قرار گرفته است. پل گرینگرس نیز با فیلم "برتری بورن" رتبه چهام فهرست را از آن خود کرد.جان وودوارد، رئیس انجمن فیلم بریتانیا این دو فهرست را گواهی بر حاکمیت استعدادهای اروپایی بر بازار فروش دنیا دانست. اما تعدادی از کارشناسان سینمایی از اینکه ستاره های مانند کیت وینسلت بخاطر انتخاب فیلم های کم هزینه، از این لیست جا مانده اند ابراز تاسف کرد. لوئیز تات، معاون سردبیر اسکرین اینترنشنال این رده بندی را بیشتر به واسطه موفقیت خود فیلم ها می داند تا تاثیر ستاره های آنها. او گفت: "اینجا صحبت از محبوبیت "ارباب حلقه ها" است، نه ارلاندو بلوم و یان مکلن که در آن بازی کرده اند."در عین حال بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند این فهرست به سرعت دچار تغییر شود. مارک دنینگ، سردبیر مجله امپایر در این باره گفت: "بعید به نظر می رسد بلوم بتواند با همین سرعت به کار خود ادامه دهد، برای اینکه فعلا زیاد مجموعه های سینمایی موفق ساخته نمی شود، اما قطعا تا مدتی خود را در فهرست نگه می دارد."انجمن فیلم بریتانیا این دو فهرست را بر مبنای 200 فیلم پرفروش بین سال های 2001 تا 2006 تهیه کرده است.سه گانه "ارباب حلقه ها"، سه گانه "دزدان دریایی کارائیب"، "تروا"، "پادشاهی آسمان": 64/2 میلیارد پوندسه گانه "ارباب حلقه ها"، سه گانه "افراد ایکس"، "رمز داوینچی": 33/2 میلیارد پونددو فیلم "ارباب حلقه ها"، دو فیلم "جنگ های ستاره ای"، "چارلی و کارخانه شکلات سازی": 86/1 میلیارد پوندچهار فیلم "هری پاتر": 75/1 میلیارد پونددو فیلم "ارباب حلقه ها"، "پادشاه عقرب"، "گاتیکا": 16/1 میلیارد پوند"دو فیلم "جنگ های ستاره ای"، "روبات ها"، "مولن روژ"، "جزیره"، "سقوط شاهین سیاه": 12/1 میلیارد پونددو فیلم "دزدان دریایی کارائیب"، "عملا عشق"، "شاه آرتور": 07/1 میلیون پوند"ارباب حلقه ها"، "تروا"، "گنج ملی"، "نقشه پرواز": 956 میلیون پوند"تروا"، "افراد ایکس"، دو فیلم سه گانه "بورن"، "حلقه": 813 میلیون پوندیک فیلم "هری پاتر"، "اژدهای سرخ"، "والاس و گرومیت: نفرین خرگوش نما"، "خدمتکاری در منهتن": 713 میلیون پوند"هری پاتر و جام آتش": 442 میلیون پوند"سقوط شاهین سیاه"، "هانیبال"، "امپراتوری آسمان": 356 میلیون پوند"بازگشت بتمن": 184 میلیون پوند"برتری بورن": 142 میلیون پوند"بریجت جونز: مرز منطق": 129 میلیون پوند