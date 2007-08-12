  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

افشین قطبی در مراسم معارفه:

روحم را برای این هواداران می دهم / قول قهرمانی نمی دهم

روحم را برای این هواداران می دهم / قول قهرمانی نمی دهم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه روحش را برای هواداران این تیم خواهد داد گفت: تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بهترین نتیجه را کسب کنیم اما قول قهرمانی نمی دهم.

به گزارش خبرنگارمهر، افشین قطبی که پس ازمراسم معارفه عصر امروزخود با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بسیار خوشحالم که امروز با چنین مراسمی کارم را در پرسپولیس اغاز کردم. امروز روز بسیارخوبی برای من بود و امیدوارم بتوانم پاسخ محبت هواداران پرسپولیس را بدهم.

قطبی ادامه داد: خوشحالی بیشتر من از این جهت است که با حمید استیلی کارمی کنم. اوبازیکن بزرگی در فوتبال ایران بوده است و درحال حاضرهم به عنوان همکار در کنارمن است. ما با هم تعامل خوبی داریم و امیدوارم بتوانیم تیم خوبی را برای حضور در مسابقات لیگ آماده کنیم. او مثل برادر من است و تلاش می کنیم با همفکری همدیگر تیم خوبی را برای مسابقات آماده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم و هرچند من دیربه جمع بازیکنان ملحق شده ام اما همکارانم دراین مدت تمرینات خوبی را درنظر گرفته اند و خوشحال که دربهترین شرایط تمرینات را آغاز می کنم.

وی با تقدیرازحمایت های همه جانبه هواداران پرسپولیس گفت: من از اول هم گفته ام که روحم را برای این هواداران می دهم و امیدوارم بتوانیم درمسابقات لیگ نتایج قابل قبولی بگیریم و جواب محبت آنها را بدهیم.

کد مطلب 533322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها