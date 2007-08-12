روحم را برای این هواداران می دهم / قول قهرمانی نمی دهم

به گزارش خبرنگارمهر، افشین قطبی که پس ازمراسم معارفه عصر امروزخود با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بسیار خوشحالم که امروز با چنین مراسمی کارم را در پرسپولیس اغاز کردم. امروز روز بسیارخوبی برای من بود و امیدوارم بتوانم پاسخ محبت هواداران پرسپولیس را بدهم.

قطبی ادامه داد: خوشحالی بیشتر من از این جهت است که با حمید استیلی کارمی کنم. اوبازیکن بزرگی در فوتبال ایران بوده است و درحال حاضرهم به عنوان همکار در کنارمن است. ما با هم تعامل خوبی داریم و امیدوارم بتوانیم تیم خوبی را برای حضور در مسابقات لیگ آماده کنیم. او مثل برادر من است و تلاش می کنیم با همفکری همدیگر تیم خوبی را برای مسابقات آماده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم و هرچند من دیربه جمع بازیکنان ملحق شده ام اما همکارانم دراین مدت تمرینات خوبی را درنظر گرفته اند و خوشحال که دربهترین شرایط تمرینات را آغاز می کنم.

وی با تقدیرازحمایت های همه جانبه هواداران پرسپولیس گفت: من از اول هم گفته ام که روحم را برای این هواداران می دهم و امیدوارم بتوانیم درمسابقات لیگ نتایج قابل قبولی بگیریم و جواب محبت آنها را بدهیم.