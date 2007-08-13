مرحله دوم داوری کتاب سال حوزه آغاز شد

دبیر اجرایی کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : مرحله اول داوری کتاب سال حوزه چندی قبل به پایان رسیده و کتابهایی که موفق شده اند امتیاز مورد نیاز را کسب کنند، به کمیته های 13 گانه ارائه شده است. پیش بینی می شود این مرحله از داوری تا پایان مهر ماه ادامه داشته و از آبان ماه شاهد تشکیل کمیته ارزیابی داوری باشیم.

علی رضا زهیری افزود: تاکنون بیش از 120 داور در 13 کمیته فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی برای ارزیابی آثار رسیده فعالیت داشته اند.