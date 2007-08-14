رایانه های برپایه لینوکس در چین عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رایانه های شخصی در بازار با قیمت کمتری نسبت به رایانه های سازگار با سکوی "ویندوز" مایکروسافت عرضه می شوند.

دراین خصوص ترزا شن سخنگوی دل در پکن در گفتگوی تلفنی با پایگاه خبری "بلومبرگ نیوز"، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که هنوز تاریخ دقیق عرضه این محصول مشخص نشده است.

شرکت دل با این تصمیم که منجر به کاهش چشمگیر هزینه های تولید و قیمت عرضه می شود، در تلاش برای دراختیار گرفتن دوباره رهبریت بازار جهانی رایانه های شخصی است. در حال حاضر شرکت "اچ پی" شماره یک رایانه های شخصی در دنیا است.

90 درصد از رایانه های شخصی دنیا برپایه سیستم عامل ویندوز مایکروسافت است.

براساس گزارش "بلومبرگ نیوز"، دل فروش محصولات برپایه سکوی لینوکس خود را از ماه می در آمریکا آغاز کرد. همچنین این شرکت در ماه جاری میلادی یک مدل رایانه شخصی "دسک تاپ" و یک رایانه قابل حمل را که از نرم افزار Ubuntu Linux استفاده می کنند، وارد بازار اروپا کرد.

بنابراین گزارش، فروش رایانه در چین با 13 درصد رشد در سال جاری همراه بوده که این میزان رشد برابر با 9/17 میلیارد دلار (13 میلیارد یورو) است.

براساس گزارش انجمن تحقیقاتی " Framingham" در ماساچوست، در آمریکا که بزرگترین بازار جهانی رایانه را در اختیار دارد، فروش رایانه های شخصی با 2/8 رشد معادل با 4/71 میلیارد دلار مواجه بوده است.