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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۸:۱۱

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

آنتی بادی ۳۰۰ برابری واکسن استنشاقی/ قارچ ضدافسردگی است

آنتی بادی ۳۰۰ برابری واکسن استنشاقی/ قارچ ضدافسردگی است

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

کودکان ناقل نوع عفونی‌تر کروناویروس هستند

مطالعات نشان می‌دهد از نوزادان تازه متولد شده تا نوجوانان مبتلا به کووید ۱۹ می‌توانند ناقل میزان بالایی از ویروس باشند و حتی در صورت عدم وجود علائم، آن را به دیگران منتقل کنند.

مصرف قارچ برای کاهش خطر افسردگی مفید است

به گفته محققان، قارچ‌ها نه تنها خطر ابتلاء به سرطان و مرگ زودرس را کاهش می‌دهند، بلکه تحقیقات جدید نیز نشان می‌دهد که این سوپرخوراکی ممکن است برای سلامت روان فرد نیز مفید باشد.

ورزش در پیشگیری از تشدید بیماری آرتروز مؤثر است

مطالعات نشان می‌دهد ورزش به جلوگیری از تشدید علائم آرتروز کمک می‌کند و فواید دیگر آن این است که موجب کاهش وزن هم می‌شود.

واکسن استنشاقی کووید ۱۹ آنتی بادی‌ها را تا ۳۰۰ برابر افزایش می‌دهد

طبق گزارش جدید محققان، واکسن قابل استنشاق کووید ۱۹ چین، با افزایش ۲۵۰ تا ۳۰۰ برابری سطح آنتی بادی به عنوان تزریق تقویت کننده (بوستر) بسیار مؤثر است.

کد مطلب 5333306

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