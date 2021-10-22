پاندمی کرونا عامل افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اوری دی هلث، هردو بیماری کووید ۱۹ و سل در وهله اول بر ریه‌ها تأثیر می‌گذارند، اما کووید ۱۹ ناشی از یک ویروس است و سل ناشی از باکتری‌هایی موسوم به Mycobacterium tuberculosis است. باکتری سل معمولاً به ریه‌ها حمله می‌کند، اما می‌تواند به هر قسمتی از بدن، از جمله کلیه‌ها، ستون فقرات و مغز نیز حمله کند.

بر اساس آخرین گزارش جهانی سازمان بهداشت جهانی، جابجایی منابع و اختلال در مراقبت‌های بهداشتی ناشی از پاندمی کووید ۱۹، عامل افزایش مرگ و میر ناشی از سل است که برای اولین بار در طول بیش از یک دهه گذشته روی داده است.

طبق گزارش جهانی بیماری سل، تخمین زده می‌شود که ۱.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ بر اثر بیماری سل جان خود را از دست داده‌اند؛ این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱.۴ میلیون نفر بوده است.

کارشناسان می‌ترسند که چالش‌های مرتبط با پاندمی در تشخیص و درمان این بیماری باعث شود بسیاری از موارد سل تشخیص داده نشود. تعداد موارد جدید تشخیص داده شده و موارد گزارش شده از دولت از ۷.۱ میلیون در سال ۲۰۱۹ به ۵.۸ میلیون در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

«جف استارک»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان کودکان تگزاس، می‌گوید: «هزاران سال است که سل میلیون‌ها نفر را می‌کشد. سالانه در جهان حدود ۱۰ میلیون نفر به سل مبتلا می‌شوند و بین ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر می‌میرند.»

بیماری سل مسری است، اما به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود و همه افراد مبتلا به باکتری سل بیمار نمی‌شوند. دو نوع بیماری سل وجود دارد: بیماری سل نهفته و بیماری سل فعال. به گفته انجمن ریه آمریکا، حدود ۱.۸ میلیارد نفر یا یک چهارم جمعیت جهان مبتلا به سل هستند. اگر بیماری سل فعال تشخیص داده شود و دارو طبق دستور پزشک مصرف شود تقریباً همیشه قابل درمان است.