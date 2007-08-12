به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، عیسی منصوری افزود: توسعه خوشه صنعتی از دو جنبه قابل بررسی است، زیرا خوشه‌های صنعتی به صورت طبیعی و خود به خودی شکل می‌گیرند و به علت وجود مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف، واحدهای کسب و کار که جمع می‌شوند، اقدام به فعالیت می‌کنند.

وی گفت: با رفع موانع توسعه خوشه صنعتی و هدایت آنها به سمت توسعه- یافتگی، انتظار می‌رود که خوشه‌ها توسعه یابند و همچنین اثربخشی خاصی را در حوزه اقتصاد منطقه و صنعت ملی ایفا کنند.

مدیر دفتر خوشه‌های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تصریح کرد: در گام اول، شناسایی خوشه‌های صنعتی موجود در کشور را اولویت بندی و تا پایان سال گذشته ‪ ۱۱۵‬خوشه صنعتی را در گرایش‌ها و رشته‌های مختلف کسب و کار شناسایی کرده‌ایم و برنامه توسعه خوشه‌ها را به صورت مداخله‌ای اجرا خواهیم کرد.