ترافیک در هراز نیمه سنگین است/ انجام اولین برفروبی پاییزی

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسیر رفت و برگشت قطعه یک آزادراه تهران شمال به دلیل انجام عملیات راهداری تا ساعت ۲۴ دوشنبه مسدود است، افزود: در حال حاضر تردد در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده وانا به صورت نیمه سنگین و سنگین است.

وی با بیان اینکه تردد در دیگر محوره‌ی مواصلاتی به صورت عادی و روان جریان دارد، گفت: از نظر شرایط جوی شاهد مه گرفتگی در محور هراز حدفاصل منظریه تا امامزاده هاشم هستیم.

به گزارش مهر، براثر نفوذ سامانه بارشی اولین برف پاییزی شب و روز گذشته در محور هراز به زمین نشست و عوامل راهداری اقدام به انجام عملیات راهداری زمستانی و نمک پاشی مسیر کردند.