  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۷

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران:

ترافیک در هراز نیمه سنگین است/ انجام اولین برفروبی پاییزی

ترافیک در هراز نیمه سنگین است/ انجام اولین برفروبی پاییزی

ساری- رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت تردد در محور هراز مسیر جنوب به شمال را نیمه سنگین تا سنگین بیان کرد.

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسیر رفت و برگشت قطعه یک آزادراه تهران شمال به دلیل انجام عملیات راهداری تا ساعت ۲۴ دوشنبه مسدود است، افزود: در حال حاضر تردد در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده وانا به صورت نیمه سنگین و سنگین است.

وی با بیان اینکه تردد در دیگر محوره‌ی مواصلاتی به صورت عادی و روان جریان دارد، گفت: از نظر شرایط جوی شاهد مه گرفتگی در محور هراز حدفاصل منظریه تا امامزاده هاشم هستیم.

به گزارش مهر، براثر نفوذ سامانه بارشی اولین برف پاییزی شب و روز گذشته در محور هراز به زمین نشست و عوامل راهداری اقدام به انجام عملیات راهداری زمستانی و نمک پاشی مسیر کردند.

کد مطلب 5333396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها