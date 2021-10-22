به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که اثرات سامانه کم فشار بارشی که ارتفاعات برخی نقاط شمال استان سمنان را سپید پوش و سبب سرمای قابل توجه در شهرستان‌های استان شد، طی امروز، فردا و حتی پس فردا هم در استان باقی خواهد ماند اما شدت روزهای پنج شنبه و جمعه را ندارد.

شب گذشته سرمای هوا سبب شد تا دمای هوا در کالپوش به زیر صفر برسد همچنین دمای هوا در بسطام و شاهرود، شمال دامغان و فولاد محله به صفر نزدیک و سبب نگرانی عمده برای کشاورزان و باغداران شده است البته فعلاً گزارشی از میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.

سوز سرما در سمنان و شاهرود

سامانه کم فشار بارش‌زا روز گذشته ارتفاعات استان سمنان را سپید پوش کرد و به همین دلیل سوز و سرمای قابل توجهی در اقصی نقاط استان سمنان حاکم شده است. صبح سرد آخرین جمعه مهرماه ۱۴۰۰ نیز متأثر از همین بارش‌ها آغاز شده است. هر چند آرامش به شهرستان‌های استان بازگشته اما سرما طی امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

هم اکنون و همزمان با صبح جمعه دمای مرکز استان سمنان ۱۳ درجه بالای صفر است و باد خنکی در سمنان می‌وزد که متأثر از ارتفاعات این شهرستان است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز و فردا به طور مشترک ۱۹ و ۱۰ درجه بالای صفر گزارش شده است.

در شاهرود اوضاع متفاوت است شب گذشته دمای هوا در این شهر و به خصوص بسطام تا نزدیک صفر هم پایین آمد بیشینه و کمینه دمای هوا از سوی هواشناسی برای امروز و فردا به ترتیب ۱۸ و چهار و ۱۶ و سه درجه بالای صفر گزارش شده است. وزش باد ده کیلومتر بر ساعتی در این شهرستان به دلیل بارش برف در ارتفاعات شاهوار، صبح بسیار سردی را برای مردم این منطقه به دنبال داشته است. سرمایی که امشب و فردا شب نیز ادامه خواهد داشت.

احتمال تداوم بارش‌ها در شاهرود و دامغان

تداوم بارش‌ها از پیش بینی‌های هواشناسی برای شهرستان‌های شاهرود و دامغان به خصوص در ارتفاعات است. در دامغان نیز دمای هوا همزمان با صبح جمعه ۱۰ درجه بالای صفر است و بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۹ و شش و ۱۷ و هفت درجه بالای صفر گزارش شده که نشان می‌دهد امروز و فردا تداوم سرما در دیار صد دروازه را شاهد خواهیم بود.

صبح به شدت سرد میامی به دلیل برف شب گذشته در ارتفاعات این شهرستان، با آفتاب کم رنگی آغاز شده است. باد هفت کیلومتر بر ساعتی سوز خنکی را در این شرقی‌ترین شهرستان استان سمنان حاکم کرده و بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز ۱۶ و پنج درجه بالای صفر گزارش شده است. در کالپوش شب گذشته دمای هوا به یک درجه زیر صفر رسیده است. بیشینه و کمینه دمای هوای این منطقه هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر گزارش می‌شود و این شرایط به مدت دو روز تداوم نیز خواهد داشت.

صبح سرد شهمیرزاد

در شهمیرزاد، باد ده کیلومتر بر ساعتی صبح سرد آدینه را رقم زده است دماسنج‌ها عدد ده را نشان می‌دهند و بیشینه و کمینه دمای هوای امروز این شهر نمونه گردشگری ۱۲ و دو درجه بالای صفر گزارش می‌شود. آسمان نیمه ابری است و احتمال بارش در ارتفاعات وجود دارد. سرمای هوا شهمیرزاد نیز به واسطه بارش شب قبل ارتفاعات است.

گرمسار گرم‌ترین نقطه استان سمنان است هرچند اختلاف دمای صبح و شب در این شهرستان بسیار زیاد است به عبارت دیگر صبح‌ها شبیه تابستان و شب‌ها عمق زمستان را نشان می‌دهد. دماسنج‌ها هم اکنون عدد ۱۵ را نشان می‌دهند و بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۱ و هشت درجه بالای صفر گزارش شده است. تداوم سرما در این شهرستان نیز برای امروز و فردا، پیش بینی هواشناسی خواهد بود.

در نهایت باید گفت استقرار توده کم فشار و بارش‌زا در استان سمنان و بارش در ارتفاعات سبب شده تا سرمای شدیدی در اکثر نقاط استان حکمفرما شود و این سرما و برودت هوا تا دو روز آتی نیز دست کم ادامه خواهد داشت. بارش برف در ارتفاعات و کوهستان‌های شمال استان بوده و راه‌ها مسدودی نداشته است. این بارش‌ها فقط هوا را به شدت سرد کرده و به گفته هواشناسی امروز نیز امکان تداوم آنها وجود دارد.