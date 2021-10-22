فاطمه حامدی به مناسبت هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر, پیرامون شخصیت امام صادق (ع) گفت: امام صادق شبیه پدر بزرگوارشان امام محمدباقر (علیه السلام) بودند. بلندقامت بودند و صورتشان مثل خورشید می‌درخشید و همیشه لبخند بر لب داشت. صابر, فاضل, طاهر, صادق از القاب ایشان است که البته صادق مشهورترین آنهاست.

وی افزود: ایشان در سن ۳۱ سالگی به امامت رسیدند و ۶۵ سال عمر کردند. در بین امامان به شیخ الائمه معروف هستند امامی که بیشترین عمر را داشتند.

استاد حوزه و مبلغ دانشگاه بابیان اینکه امام صادق (علیه السلام) باشخصیت ممتاز و بی نظیری که داشتند نه تنها موردستایش شیعیان بلکه علمای اهل سنت هم بودند، تصریح کرد: پیشوایان اهل سنت ازجمله مالک بن انس در تمجید وستایش امام صادق (علیه السلام) می‌گوید: هرگز چشمی مانند جعفر بن محمد را ندیده گوشی نظیر او را نشنیده و هرگز بر قلب انسانی برتر از جعفر بن محمد ازنظر دانش, عبادت و پرهیزکاری خطور نکرده است.

حامدی به جایگاه امام صادق (علیه السلام) نزد نعمان یکی دیگر از علمای اهل سنت اشاره کرده و می‌افزاید: نعمان (ابوحنیفه) دو سال شاگرد امام بوده پس از آن شاگردانی برای خود داشته است، می‌گوید: "اگر دو سال شاگردیم نزد امام صادق نبود هرآینه هلاک می‌شدم.

وی در زمینه تقوای الهی مادر امام صادق (علیه السلام) گفت: مادر امام صادق, ام‌فروه در تقوای الهی سرآمد بود و هم در مقام علم و دانش ناقل احادیث بود. مقام این بانو آنقدر بالا بود که به امام صادق ابن المکرمه می‌گفتند. درواقع یکی دیگر از القابشان پسر و فرزند بانوی ارجمند و مکرمه است. پدر ام‌فروه قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده که از فقهای بزرگ و مورد اطمینان امام سجاد (علیه السلام) و از شاگردان این امام بوده است.

وی ادامه داد: امام صادق می‌فرمایند: مادرم می‌گفت پدرم امام محمد باقر فرموده است: ای ام‌فروه من هرروز و شب هزار بار برای آمرزش گناهان شیعیانمان خدا را می‌خوانم چون ما با آگاهی و یقین مصائبی برای ما وارد می‌شود صبر می‌کنیم ولی شیعیان ما بااینکه چنین علمی ندارند صبر می‌کنند.

استاد حوزه با اشاره به سیره اجتماعی امام صادق (ع) گفت: اینکه ایشان اهل کار و تلاش بودند و جهت دستگیری از مستمندان و برای کسب روزی حلال عرق جبین می‌ریختند و زحمت می‌کشیدند.

حامدی در این خصوص می‌افزاید: امام (علیه السلام) در روزهای داغ تابستان در مزرعه‌شان کار می‌کردند؛ یکی از یارانشان نقل می‌کند: امام را در باغ دیدم پیراهن زبر و خشنی به تن کرده بود، بیلی در دست داشت و باغ را آبیاری می‌کرد. عرق از سروصورتش می‌ریخت. گفتم اجازه بدهید من این کار را بکنم؟ حضرت فرمودند من کسی رادارم که این کارها را انجام دهد ولی دوست دارم مرد در راه به دست آوردن روزی حلال از گرمی آفتاب آزار ببیند. خدا ببیند در پی روزی حلال هستم. در واقع امام با این کارش به ما درس می‌آموزد که در راه کسب روزی حلال هیچ ننگی به خود راه ندهیم و خود را دست بالا نگیریم.

وی با بیان اینکه امام صادق در کسب و تجارت به فکر مردم بودند، گفت: حضرت اهل تجارت هم بودند روزی یکی از کارپردازان امام سرمایه‌ای از امام گرفته بود و برای تجارت به مصر رفت. سود کلانی کرد و نزد امام برگشت. امام از او پرسید این همه سود را چطور به دست آوردی؟ می‌گوید کالایی که به مصر بردیم آنجا کمیاب بود و مردم به آن کالا نیاز داشتند ما هم قیمت‌ها را بالا برده و گران فروختیم. امام فرمودند: سبحان الله! علیه مسلمانان هم پیمان شدید که کالایتان را جز در برابر هر دینار سرمایه یک دینار سود نفروشید؟ یعنی سود اضافه کشیدید بر کالایتان و به مسلمان‌ها دادید؟ از نیاز آنها سو استفاده کردید؟ حضرت اصل سرمایه را برداشتند و سودشان را قبول نکردند و به او گفتند: ای مصاف چکاچک شمشیرها از کسب روزی حلال آسان‌تر است.

استاد حوزه کسب روزی حلال و داشتن فرزندان صالح ضروری دانست و تاکید کرد: برای اینکه فرزندانی صالح تحویل جامعه بدهیم باید در کسب روزی حلال و رضایت خدا بکوشیم. فرزندی که با مال حرام بزرگ شود ناباب و در جامعه سربار خواهد بود. چه بسا مجرم و جنایتکار هم بشود اینها به خاطر لقمه حرامی بوده که پدر خانواده به او داده است.

حامدی با اشاره به تورم موجود در بازار کنونی گفت: بخشی از تورم که الان در بازارهای اقتصادی جامعه ما وجود دارد به خاطر این است که برخی تنها به خود و کسب سود بیشتر فکر می‌کنند، رضایت خدا را مد نظر قرار نمی‌دهند.

فاطمه حامدی با بیان اینکه امام صادق با آنکه اهل کار و تلاش بودند اما وابستگی به دنیا نداشتند، گفت: نه تنها زرق و برق درهم و دینار حضرت را به دنیا وابسته نکرد بلکه سودهایی را که از باغداری و تجارت کسب می‌کردند را برای مستمندان خرج می‌کردند. باور داشتند که بهترین کار از نظر خدا تقسیم دارایی خود با نیازمندان است. حقیقتی که غالب ما از عمق جان و درونمان به آن ایمان نداریم. اغلب مردم به فکر پر کردن جیب خود هستند در واقع به فکر بهتر کردن زندگی خودشان هستند و به فکر دیگران نیستند.

وی در خصوص سخاوت امام در کمک به نیازمندان تصریح کرد: امام باغی پر از خرما داشت وقتی خرماها می‌رسید در باغ را باز می‌گذاشتند تا مردم وارد باغ شوند و از خرماها استفاده کنند حتی خودشان ۱۰ ظرف خرما آماده می‌کردند و بین همسایه‌ها پخش می‌کردند. اگر هم از بچه‌ها و افراد پیر نمی‌توانستند وارد باغ شوند، خودشان برایشان می‌فرستادند، آنقدر امام سخاوت داشتند که خودشان می‌فرمایند از فروش محصول ۴ هزار دیناری تنها ۴۰۰ درهم برایم می‌ماند.

استاد حوزه و مبلغ دانشگاه با اشاره به ساده زیستی و الگوگیری مسئولان از زندگی امام صادق گفت: امام صادق مثل همه مردم لباس می‌پوشید و می‌فرمود: بهترین لباس در هر زمان لباس معمول همان زمان است.

حامدی ادامه داد: ساده زیستی به معنای ژنده ژنده‌پوشی نامرتبی و کثیف بودن نیست. تمیزی و نظافت که توصیه دین است سر جای خود اما در کنارش ساده زیست باشیم و ازت جملات به دور باشیم.

وی با اشاره به اینکه امام خود را از مردم جدا نمی‌دانستند تصریح کرد: حضرت همسان با مردم زندگی می‌کردند هیچ امتیازی برای خود و خانواده اش در نظر نمی‌گرفت و خود را از بقیه متفاوت نمی‌دانست. حتی زمانیکه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در مدینه بروز کرد همچنان در سطح مردم زندگی می‌کرد.

استاد حوزه گفت: یک بار گندم در مدینه کم شد در واقع خشکسالی رخ داد حضرت دستور داد گندم‌هایی که در خانه دارند را به بازار ببرند و بفروشند خودشان نان مخلوط آرد جو و گندم تهیه می‌کردند تا مثل سایر مردم باشند و می‌فرمودند می‌توانم بهترین نوع نان گندم را برای خانواده ام تهیه کنم ولی دوست دارم خدا مرا در حال برنامه‌ریزی ببیند. در واقع می‌خواستند اقتصاد را مدیریت کنند.

حامدی ضمن الگو قراردادن امام صادق در خرید مایحتاج زندگی برای فرزندان افزود: از امام صادق می‌آموزیم اگر بنده به عنوان پدر و مادر جامعه توان خرید فلان کالا برای بچه ام رادارم و قیمت آن کالا بالاست ولی اکنون جامعه ما در وضعیتی نیست که همه داشته باشند می‌توانم کالایی بخرم که ارزان‌تر باشد و با این روش باعث آموزش و تربیت فرزندم شوم.