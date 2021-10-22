طوفان شن با سرعت ۱۰۴ کیلومتربر ساعت سیستان را درهم کوبید

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت از بعدازظهر پنجشنبه وزش باد شدید شمالی در شمال استان آغاز شد و پنج شهرستان را فرا گرفت که امروز این باد شدید و گردوخاک در شهرستان‌های زابل و زهک به توفان شن تبدیل شد.

وی افزود: تا کنون بیشینه سرعت طوفان در زابل به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت و در زهک به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توفان شن سبب شد تا صبح امروز کمینه دید افقی در فرودگاه زابل به ۷۰۰ متر و در هواشناسی زهک به ۸۰۰ متر کاهش یابد.

حیدری گفت: بر اساس گزارش‌های محلی این شرایط در برخی محورهای مواصلاتی نظیر زاهدان-زابل شدیدتر نیز بوده است بطوریکه تردد در این محور به کندی و با اختلال همراه شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی وزش بادهای شمالی تا شنبه در شمال استان ادامه دارد که تا اواخر وقت جمعه شدت باد و گردوخاک بیشتر است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وزش این باد شمالی موجب کاهش ۱۰ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا در نیمه شمالی می‌شود.