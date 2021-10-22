  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

فرماندار اردبیل تاکید کرد؛

تأمین آب شرب مطالبه اصلی اردبیلی‌ها از دولت سیزدهم

تأمین آب شرب مطالبه اصلی اردبیلی‌ها از دولت سیزدهم

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: تأمین آب شرب مهمترین مطالبه مردم اردبیل از رئیس جمهور و دولت سیزدهم است تا مشکلات و نارسایی‌ها در این بخش رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث چهار هزار واحد مسکن در اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مطالبات شهرستان اردبیل در ۱۲ بند جمع‌بندی و به نماینده رئیس جمهور در شهرستان اردبیل تقدیم می‌شود تا وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای اداری مشکلات مرکز استان را به اطلاع رئیس جمهور برساند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آب شرب اردبیل از سد یامچی تأمین می‌شود، تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های ارتقا کیفی و کمی آب اردبیل مهمترین مطالبه‌ای است که مسئولان استانی و شهرستانی به جد پیگیر آن هستند.

فرماندار اردبیل ضرورت تأمین آب شرب روستاها را یادآور شد و گفت: روستاهایی را سراغ داریم که در همسایگی اردبیل در طول روز تنها یک ساعت آب شرب دارند و همچنان در تأمین نیازمندی اولیه آنها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

امامی یگانه تکمیل طرح فاضلاب اردبیل را یادآور شد و افزود: ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تأمین شده و قرار است در کنار احداث شبکه فاضلاب شهر اردبیل، خط انتقال و تکمیل تصفیه‌خانه را نیز شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی اردبیل از دیگر مطالبات به حق مردم اردبیل است که در کنار آن بیمارستان یک‌هزار تختخوابی نیز باید با تلاش و پیگیری وزارت بهداشت در مرکز استان عملیاتی شود.

امامی یگانه تکمیل زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی به ویژه تکمیل سد پیله‌سحران، نئور، اوریق و… را یادآور شد و اضافه کرد: مردم اردبیل سال‌ها در انتظار تکمیل مجتمع ورزشی علی دایی هستند که از سال ۷۲ عملیات احداث آن شروع شده ولی هنوز تکمیل نشده است.

فرماندار اردبیل ضرورت تکمیل استادیوم و سالن ژیمناستیک را یادآور شد و بیان کرد: پروژه‌های عمران شهری نیز با جدیت در حال انجام است و پنج تقاطع غیرهمسطح در اردبیل به همت شهرداری اجرایی شده و در کنار آن مرمت و بازسازی بازار تاریخی به عنوان مطالبه مردم اردبیل از شخص رئیس جمهور و دولت سیزدهم است که امیدواریم در به ثمر رسیدن این طرح‌ها و پروژه‌ها دولت سیزدهم گام‌های جدی را بردارد.

کد مطلب 5333473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها