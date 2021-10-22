به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث چهار هزار واحد مسکن در اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مطالبات شهرستان اردبیل در ۱۲ بند جمع‌بندی و به نماینده رئیس جمهور در شهرستان اردبیل تقدیم می‌شود تا وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای اداری مشکلات مرکز استان را به اطلاع رئیس جمهور برساند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آب شرب اردبیل از سد یامچی تأمین می‌شود، تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های ارتقا کیفی و کمی آب اردبیل مهمترین مطالبه‌ای است که مسئولان استانی و شهرستانی به جد پیگیر آن هستند.

فرماندار اردبیل ضرورت تأمین آب شرب روستاها را یادآور شد و گفت: روستاهایی را سراغ داریم که در همسایگی اردبیل در طول روز تنها یک ساعت آب شرب دارند و همچنان در تأمین نیازمندی اولیه آنها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

امامی یگانه تکمیل طرح فاضلاب اردبیل را یادآور شد و افزود: ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تأمین شده و قرار است در کنار احداث شبکه فاضلاب شهر اردبیل، خط انتقال و تکمیل تصفیه‌خانه را نیز شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی اردبیل از دیگر مطالبات به حق مردم اردبیل است که در کنار آن بیمارستان یک‌هزار تختخوابی نیز باید با تلاش و پیگیری وزارت بهداشت در مرکز استان عملیاتی شود.

امامی یگانه تکمیل زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی به ویژه تکمیل سد پیله‌سحران، نئور، اوریق و… را یادآور شد و اضافه کرد: مردم اردبیل سال‌ها در انتظار تکمیل مجتمع ورزشی علی دایی هستند که از سال ۷۲ عملیات احداث آن شروع شده ولی هنوز تکمیل نشده است.

فرماندار اردبیل ضرورت تکمیل استادیوم و سالن ژیمناستیک را یادآور شد و بیان کرد: پروژه‌های عمران شهری نیز با جدیت در حال انجام است و پنج تقاطع غیرهمسطح در اردبیل به همت شهرداری اجرایی شده و در کنار آن مرمت و بازسازی بازار تاریخی به عنوان مطالبه مردم اردبیل از شخص رئیس جمهور و دولت سیزدهم است که امیدواریم در به ثمر رسیدن این طرح‌ها و پروژه‌ها دولت سیزدهم گام‌های جدی را بردارد.