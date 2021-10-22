پیامبر اسلام (ص) اسوه اخلاق حسنه و الگوی مهر و محبت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با تاکید بر تقوای الهی اظهار داشت: هرکسی که از مقام خداوند هراس داشته باشد، از غم و اندوه رهایی می‌یابد.

وی ادامه داد: استکبار و استعمار و ظلم دنیا را فراگرفته است و این مسئله حضرت منجی عالم بشریت را اندوهگین می‌کند در حالی حضرت مهدی موعود (عج) غم و اندوه امت را دارد و بیش از دیگران منتظر فرج و ظهور است.

وی با بیان اینکه انسان مؤمن از رحمت خداوند مأیوس نمی‌شود، گفت: فرج بخشی از رحمت خداوند به شمار می‌رود و درخواست فرج برگرفته از اصلی در سنت الهی است.

امام جمعه ساری با اشاره به خشم و غضب دین و ایمان انسان را از بین می‌برد، افزود: حفظ کردن در شرایط غضب نشانه تقوای الهی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدام دینی و سیاسی حضرت رسول اکرم (ص) و ساخت مسجد قبا اظهار داشت: اقامه اولین نمازجمعه با حضور ۱۰۰ نمازگزار و ساخت مسجد النبی در مدینه از دیگر اقدامات حضرت رسول (ص) بوده است.

وی با گرامیداشت سالروز میلاد باسعات حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: شخصیت دینی، مذهبی و هویت ما به واسطه زحمات این بزرگواران شکل گرفته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه پیامبر اسوه اخلاق حسنه و الگوی مهر و محبت بوده است، بر لزوم ترویج اخلاق نبوی در جامعه تاکید کرد.

زیرساخت‌های ورزشی تقویت شود

وی با اشاره به هفته تربیت بدنی خواستار تقویت بستر و زیرساخت‌های ورزش برای پیشگیری از آسیب‌های مختلف اجتماعی شد و گفت: خیران باید پای کار بیایند و نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام کنند.

آیت الله لائینی با عنوان اینکه آمار در برنامه ریزی وتصمیمات حرف اول می‌زند، گفت: اگر آمار درستی نداشته باشیم تمام برنامه ریزی های ما غلط از آب درخواهد آمد.

نماینده ولی فقیه در مازندران اقدام ممنوعیت ورود محصولات لوازم خانگی کره را تصمیم به جایی دانست و گفت: تولیدکنندگان داخلی نباید از این مسئله سو استفاده کنند تا نسبت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت اقدام کنند.

وی محکومیت جمعی از اخلال گران اقتصادی مانند رئیس اسبق بانک مرکزی و غیره را اقدامی مناسب دانست و گفت: آن‌هایی که ۶۰ تن طلا را بی رویه وارد بازار کردند و مجرمان اصلی را به محکمه کشاند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی کشور ناکارآمد هستند، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید دستکاری و اصلاح شوند.

وی با عنوان اینکه سال آینده ساری پایتخت گردشگری ۱۰ کشور عضو سازمان اکو می‌شود، گفت: این سازمان ۸۵۰ میلیارد دلار گردش مالی و ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و باید زیرساخت‌ها برای این رویداد منطقه‌ای مهیا شود.

وی سالروز فریاد حضرت امام راحل علیه قضیه کاپیتولاسیون را گرامی داشت و گفت: ملت ما حق دارند علیه استکبار شیطانی فریاد مرگ بر آمریکا سر دهد.