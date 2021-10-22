ضرورت توجه ویژه استاندار جدید آذربایجان شرقی به جوانان حزب اللهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: موردی از سیره پیامبر (ص) که در قرآن هم از آن یاد شده خلق عظیم ایشان است، وقتی خداوند از چیزی با عظمت یاد می‌فرماید نشان از عظمت عظیم آن است.

وی ابراز داشت: خلق عظیم یعنی اخلاق پسندیده پیامبر اعظم (ص) است. باید در تمام جامعه اسلامی اخلاق حسنه پیامبر را نهادینه کنیم.

آل هاشم سپس به اقامه نماز جمعه اشاره کرد و گفت: ۱۶ ربیع الاول سالروز اولین اقامه نماز جمعه توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه است. دشمنان اسلام به سبب حضور مردم در نمازهای جمعه مأیوس می‌شوند و این اهمیت نماز عبادی سیاسی جمعه را نمایان می‌کند.

وی سپس به سالروز تأسیس عقیدتی سیاسی ارتش اشاره کرد و افزود: هفته گذشته ۲۴ مهر سالروز تأسیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، حضرت امام خمینی (ره) ارتش را ارتش حزب الله نامیدند.

آمار و برنامه ریزی ستون فقرات پیشرفت است

وی سپس به روز آمار و برنامه ریزی اشاره کرد و ادامه داد: فردا روز آمار و برنامه ریزی را در تاریخ داریم، آمار و برنامه ریزی ستون فقرات پیشرفت است. اگر مسئولی بخواهد تصمیم صحیحی اتخاذ کند باید آمار و اطلاعات صحیح در دست داشته باشند.

وی سپس به انتخاب استاندار جدید آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و افزود: برای استاندار جدید آذربایجان شرقی آقای عابدین خرم آرزوی موفقیت دارم. او به سبب مسئولیت‌های ۴ سال گذشته خود، تجربه‌های خوب در حوزه‌های مختلف داشته و همچنین شناخت خوبی از مناطق مرزی دارد.

آل هاشم گفت: از تمام فرهیختگان استان تقاضا دارم با کمک به استاندار جدید در راستای حل مشکلات استان از جمله مسائل اقتصادی و آموزشی قدم بردارند

امام جمعه تبریز افزود: از استاندار جدید تقاضا دارم به جوانان حزب اللهی و نخبه توجه ویژه داشته باشد و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، با کمک این جوانان قدم‌های بزرگی برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه همه اینها محقق نمی‌شود مگر با همدلی و همراهی تمام مردم، نمایندگان استان و مسئولین استانی افزود: سفرهای استانی رئیس جمهور را به فال نیک می‌گیریم و تقاضا داریم در آینده نزدیک به استان ما هم تشریف بیاورند.

آل هاشم سپس در خصوص استاندار سابق گفت: از استاندار سابق نیز تشکر می‌کنم، او به عنوان یک چهره دانشگاهی و اخلاق مداری، زبان زد عام و خاص بوده و هیچ موقع در تصمیم گیری ها جناحی نگاه نکردند. ساده زیستی او نیز زبان زد است و امیدواریم شاهد فعالیت‌های موفق او در دانشگاه تبریز باشیم.

رزمایش ترکیبی نشانگر قدرت نظامی ایران بود

وی سپس گفت: سفرهای سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروی‌های مسلح به چهار کشور مختلف نشان‌دهنده دیپلماسی دفاعی با طعم امنیت است.

آل هاشم افزود: در ماه‌های اخیر شاهد برقراری رزمایش‌های مشترک داخلی و خارجی بودیم که نشانگر قدرت نظامی ایران بوده و هشداری به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و موجب خشنودی دوستان این نظام اسلامی است.

وی سپس گفت: از نیروی هوایی ارتش که دیروز با رزمایشی عظیم لرزه به دل دشمنان انداختند، تشکر می‌کنم.

امام جمعه تبریز افزود: دیپلماسی فعال نظامی همگرایی منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.

وی گفت: ما در چند وقت گذشته رزمایش مشترک با روسیه داشتیم و حالا با سفر سرلشکر باقری رزمایش مشترک با پاکستان برنامه ریزی شده است.