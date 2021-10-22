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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۸

امام جمعه گلستان:

هدف دشمن از کشتار در افغانستان ضربه به وحدت و امنیت منطقه است

هدف دشمن از کشتار در افغانستان ضربه به وحدت و امنیت منطقه است

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: هدف دشمن از کشتار در افغانستان ضربه به وحدت و امنیت منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه اول نماز جمعه این هفته بخش گلستان اظهار داشت: از امتیازات بزرگ پیامبر اعظم (ص) این است که تاریخ زندگی آن حضرت بسیار مشعشع و واضح است و هیچ ابهامی در آن نیست و در همه میدان‌ها و همه عرصه‌های فضیلت الگو و نمونه بود.

خطیب نماز جمعه گلستان در ادامه به اهمیت وحدت اشاره کرد و گفت: اسلام دین صفا و صمیمیت، آئین مدارا، ایثار و محبت، مکتب منطق و اخلاص، توحید، وحدت و یکدلی است و طرفدار اتفاق و اجتماع و از هرگونه تفرقه، اختلاف و منازعه و از هرچیزی که عامل اختلاف و عداوت گردد، به شدت نهی کرده است.

نورپور با اشاره به اینکه قطره‌های باران به تنهایی هیچ قدرتی ندارند ولی وقتی متحد و باهم شدند و متراکم، نحری عظیم را تشکیل می‌دهند و مزارع، باغات و زمین را سرسبز می‌کنند افزود: اگر همین قطره قطره باران پشت سدی جمع شوند کارهای بزرگ‌تری می‌توانند انجام دهند می‌توانند برق تولید کنند و یک شهر را روشن کنند. اتحاد انسان‌ها هم همینطور است.

وی در ادامه ضمن تبریک هفته ورزش یادآور شد: ورزش در اسلام دارای اهمیت خاصی است و رسول اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) همواره جوانان را به ورزش تشویق می‌کردند، البته ورزشی که کنار آن دیانت و تقوی و معنویت هم باشد.

امام جمعه بخش گلستان در ادامه با محکوم کردن جنایات داعش در به شهادت رساندن نمازگزاران مسجد قندهار و قندوز افغانستان گفت: هدف دشمن خبیث و آدمکش از این کشتار بیرحمانه، ضربه زدن به وحدت، صلح و امنیت افغانستان و منطقه و راه اندازی اختلاف بین شیعه و سنی است و آنچه بسیار رنج آور است سکوت سازمان‌های عریض و طویل و قدرت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر است که معنادار سکوت اختیار کرده اند.

کد مطلب 5333619

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    نظرات

    • شاهین IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      2 0
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      هر زمان که انسان های خوب و با ایمان و دلسوز ناتوان از عمل کرد باشند ابلیس و تاریکی پدیدار میشود و همه را در کام خود فرو میبلعد هر کجا آدم های خوب زمین گیر شوند جای خالیی آنهارا شیطان پر خواهد کرد و با به راه انداختن تفرقه و جنگ میان مردم خانه ها را خراب و قبرستان هارا آبا میکند

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