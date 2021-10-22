پیگیری مطالبات مردم هدف سفر به اردبیل/اعتبارات خوبی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان انگوت با بیان اینکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل ده‌ها طرح به تصویب خواهد رسید، اظهار کرد: اولویت در این سفر پیگیری مطالبات مردم و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است تا با توجه به روند اجرایی پروژه بودجه و اعتبار لازم تخصیص داده شود.

وی به مزیت‌های سفرهای استانی در جهت رفع موانع و شناسایی مشکلات مردم توسط مسئولان اشاره کرد و افزود: این سفرها مسئولین را در جهت اتخاذ تصمیمات لازم در هیئت دولت و پروژه‌های بنیادین کشور یاری می‌کند و مدیران با حضور در مناطق مختلف در جریان کامل و میدانی وضعیت پروژه قرار می‌گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سفر به استان‌ها را فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه‌ها و مدیران استانی دانست و گفت: در بررسی‌ها و بازدیدهایی که انجام می‌شود گاه مشاهده می‌کنیم مشکل ایجاد شده به راحتی توسط مدیران و یا مسئولان شهرستانی قابل حل است و اینکه چرا به خوبی رفع نشده است سوالی است که باید مدیران به وزرا و رئیس جمهور پاسخ دهند.

عبدالملکی تصریح کرد: این اقدامات و روند پیگیری مشکلات و یا طرح‌ها در دیدارهای مردمی و یا جلسات استانی به خوبی نمایان شده و باعث ایجاد تغییر و یا تصمیم گیری های کلان در جلسات هیأت دولت نیز می‌شود.

وی به سفرهای هفتگی و استانی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی جهت رفع محرومیت و یا مشکلات در استان‌ها در هنگام تشکیل کابینه شکل گرفته و رئیس جمهور نیز سفرهای خود را از استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته آغاز کرده است تا گره‌ی از مشکلات مردم برداشته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات عمده شهرستان انگوت پرداخت و بیان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته طرح شستا در حوزه دامپروری تسریع شده و کارخانه آسفالت جهت رفع موانع تولیدی خود ۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت خواهد کرد.