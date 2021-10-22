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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۸

امام جمعه شهرری:

سران داعش نباید در جلسات حاکمان افغانستان حضور داشته باشند

سران داعش نباید در جلسات حاکمان افغانستان حضور داشته باشند

ری- امام جمعه شهرری با اشاره به اینکه مسئولیت تمام عملیات تروریستی در افغانستان بر عهده گروه تروریستی داعش است گفت: سران داعش نباید در برخی جلسات حاکمان افغانستان حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرری ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به اینکه امروز وحدت مسلمانان در مقابل دشمنان مشترکشان یعنی آمریکا و اسرائیل باید محکم‌تر از گذشته باشد اظهار داشت: در صورت نبود اتحاد مسلمین دشمنان به آنان غلبه خواهند کرد لذا باید به موضوع وحدت و هم افزایی بیشتر پرداخته شود.

شاهچراغی با بیان اینکه امنیت شیعیان افغانستان اگر فراهم نشود جهان اسلام به حتم تصمیم دیگری در خصوص این کشور خواهد گرفت گفت: مسئولیت تمام عملیات تروریستی در افغانستان بر عهده گروه تروریستی داعش است.

وی با تاکید بر اینکه سران داعش نباید در برخی جلسات حاکمان افغانستان حضور داشته باشند افزود: طالبان فقط نباید به محکوم کردن حملات تروریستی داعش اکتفا نماید و باید اقدامات عملی لازم را اجرا کند.

امام جمعه شهرری عنوان داشت: شیعه و چهار فرقه اهل سنت حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی در اصول دین یعنی توحید، نبوت و کتاب مشترک هستند و بر سر فروع دین نیز هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند.

وی اظهار داشت: مسلمانان باید آگاه باشند که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هر روز به یک بهانه‌ای به دنبال تفرقه افکنی در میانشان هستند تا به اهداف شومشان در منطقه برسند.

کد مطلب 5333642

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