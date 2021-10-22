نماز جمعه محلی برای بیان مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید میثم موسوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک هفته وحدت بیان کرد: در ایام مقدسی قرار داریم و سعی کنیم که اختلافات را کاهش دهیم تا خانه‌های ما پر از برکت شوند.

وی با تأکید بر اینکه سطح اقامه نماز باید در سطح بالا قرار داشته باشد، ادامه داد: این وظیفه مردم است که مساجد را پر کنند و وقتی مساجد پر شد، خانواده‌ها به سمت امورات دنیوی و شیطانی سوق پیدا نخواهند کرد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه باید به مسجد پناه برد و مساجد را زنده نگه داشت، افزود: نماز جمعه محلی برای بیان مطالبات حقوق مردم است و ما باید مشکلات مردم را فریاد بزنیم تا مسئولان و متولیان امر به مشکلات و معضلات رسیدگی کنند.

امام جمعه ایذه با یادآوری اینکه نماز جمعه یکی از جلوه‌های بُعد سیاسی، اجتماعی اسلام است و مردم باید حضوری پررنگ داشته باشند، اظهار کرد: هر جایی که احساس شود حق مردم ضایع شده است، ما از طریق نماز جمعه آن را منعکس و پیگیری خواهیم کرد.