نگاه دولت به شهرها باید عادلانه و متناسب با توسعه متوازن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی بعد از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان انگوت با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل این منطقه مهاجرت به سایر استان‌ها و کلان شهرهاست، اظهار کرد: دلیل و ریشه اساسی این معضل عدم توسعه و کمبود امکانات در این شهرستان است و نشان دهنده این مسئله است که توسعه در کشور به صورت نامتوازن صورت گرفته است.

وی ایجاد تحول اساسی در بسترهای توسعه را مهم‌ترین عامل در راستای جلوگیری از مهاجرت دانست و افزود: توسعه در همه مناطق کشور باید بر اساس اصل متوازن و شاخص‌های پیشرفت باشد و در غیر این صورت مشکلات و محرومیت روز به روز افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه دولت باید عدالت طلب و در راستای توسعه متوازن باشد گفت: این روزها مردم در مناطق محروم برای امرار معاش و زندگی به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند و این امر در دراز مدت مشکلاتی را در زمینه زندگی شهری و روستایی ایجاد خواهد کرد.

اسماعیلی بر سرمایه گذاری شستا و صندوق بازنشستگی در شهرستان‌های گرمی و انگوت تاکید کرد و ادامه داد: توسعه نامتوازن وقتی است که جوانان ما در شهرستان‌های گرمی و انگوت بیکار هستند ولی در شهرهای توسعه یافته کارخانه بر کارخانه افزوده می‌شود.

وی به مهم‌ترین مشکلات مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت اشاره کرد و گفت: اشتغال زایی در این منطقه نیاز به درمان دارد و نبود آب در روستاها سبب از بین رفتن زندگی روستایی و محصولات کشاورزی و دامپروری شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی سریع در روند اجرایی تصفیه خانه تازه کند شد و تصریح کرد: باید بتوان برای ایجاد رفاه و عدم مهاجرت مردم به سایر استان‌ها تمامی روستاهای شهرستان را از آب شرب پایدار بهره مند کرد.

اسماعیلی بیان کرد: این منطقه بیش از ۱۶۳ روستای محروم دارد که حتی از نعمت دارای بودن یک درمانگاه بی بهره است و مردم برای بیماری به سایر شهرستان‌ها اعزام می‌شوند و متأسفانه با توجه به شدت بیماری جان خود را از دست می‌دهند.

وی خشک سالی را مانع پرداخت وام کشاورزان اعلام کرد و گفت: کشاورزان خواستار تخصیص آب از سد عمارت به این شهرستان‌ها هستند چرا که این سد با پیشرفت ۹۵ درصدی از خاک این منطقه است و صحیح نیست تا آب آن به دیگر مناطق انتقال داده شود.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا پایان سال جاری چارت اداری و استخدامی سازمان‌ها و نهادها در شهرستان گرمی تکمیل خواهد شد و نیاز است تا با مساعدت دولت ۱۱ اداره در این شهرستان مستقر شوند.