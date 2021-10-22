هفته وحدت زمینه‌ ای برای بازشناسی اصول مشترک مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حامد احمدی روز جمعه در همایش وحدت شهرستان بانه اظهار داشت: باید مسلمانان بر اساس مشترکات دینی انسجام و وحدت داشته باشند.

وی افزود: ایجاد وحدت یکی از توصیه‌های دین مبین اسلام است که زمینه ساز موفقیت و پیشرفت جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: وحدت یکی از سلاح‌های تأثیر گذار مسلمانان برای مقابله با مستکبران است که همه باید به این مقوله مهم توجه کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر ۲۲ سپاه بیت المقدس کردستان گفت: امیدواریم با تلاش جمعی، همبستگی هر چه بیشتر امت اسلامی حفظ شود چرا که مسلمانان امروز بیش از هر زمانی دیگری به موضوع وحدت نیازمند هستند.

باید به نقش علمای اسلام در راستای حفظ وحدت توجه شود

فرمانده سپاه بانه نیز در این مراسم اظهار کرد: با گذشت زمان اندیشه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، جلوه‌گر می‌شود لذا باید به نقش علمای اسلام در راستای حفظ وحدت توجه شود.

سرهنگ امیرعباس امری افزود: با نگاه دور اندیش بنیانگذار کبیر انقلاب، هفته وحدت برای خنثی سازی فتنه‌های دشمنان اسلام شکل گرفت لذا باید این هفته را به عنوان هدیه‌ای بزرگ برای امت اسلامی قلمداد کرد و از این ایام برای تقویت پایه‌های وحدت در جامعه بهره گرفت.

وی اضهار داشت: عمل به دور اندیشی و فرامین رهبر کبیر انقلاب بهترین عامل برای تحکیم و حفظ وحدت اسلامی است چرا که ایجاد شکاف بین قومیت‌ها و مذاهب به بهانه‌های مختلف بزرگترین فتنه دشمنان است.