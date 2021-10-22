نیروهای بومی کارآمد استان بوشهر در صنایع نفت و گاز بکارگیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: خداوند در قرآن از حضرت محمد (ص) را به عنوان الگو معرفی کرده تا در همه جوانب زندگی از شخصیت ایشان تبعیت کنیم.

امام جمعه دیر افزود: جامعه اسلامی ما وقتی به معنای واقعی کلمه جامعه اسلامی کامل است که خود را با رفتار پیامبر منطبق کند.

وی با نقل حدیثی از پیامبر اسلام (ص)، یادآور شد: خوش اخلاق ترین، بردبارترین و صبورترین افراد و کسانی که به خویشان و برادران دینی خود بیشترین نیکی و محبت را کرده و خشم خود را کنترل کنند و گذشت داشته باشند و در برخورد با دیگران انصاف دارند به پیامبر شبیه‌تر هستند.

حسینی تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) آمر به معروف و ناهی از منکر بود، بنابراین وظیفه امروز ما ایستادگی در مقابل ناهنجاری‌ها و مفاسد و پررنگ کردن ارزش‌ها در جامعه است.

وی گفت: امام صادق (ع) علاوه بر تداوم نهضت علمی پدر بزرگوارشان، صدها شاگرد تربیت کردند و از مبارزه با طاغوت‌ها هم غافل نبود.

خطیب جمعه دیر اضافه کرد: در اعتماد به افراد نباید تنها به نمازخواندن آنها اکتفا کنیم، بلکه باید اخلاق، صداقت، امانتداری و وفای به عهد و پیمان را ملاک دینداری قرار دهیم.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهید مسئولیتی به کسی واگذار کنید صرف نماز و سجده طولانی ملاک نباشد.

حسینی با اشاره به دغدغه‌های مردم در خصوص بکارگیری نیروهای بومی کارآمد استان در تأسیسات نفت و گاز، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های مردم ما در سفر اخیر رئیس جمهور به استان، استفاده از ظرفیت نیروهای بومی بود.

وی تاکید کرد: برخی چیزها نیازها به بودجه دارد اما بکارگیری نیروی بومی که نیاز به اعتبار ندارد؛ ما نیروهای توانمند بومی بسیاری داریم که می‌شود در رابطه با مدیرعاملی پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه از آنها بهره برد؛ امیدواریم این دغدغه‌ها توجه شود که در آینده مشکلی پیش نیاید.

امام جمعه دیر با اشاره به سالروز اعتراض حضرت امام (ره) به لایحه ننگین کاپیتولاسیون، ابراز کرد: سخن صریح امام در چهارم آبان سال ۴۳ که آمریکا را ام الفساد می‌دانست، نشان می‌دهد مبارزه با آمریکا از قبل از انقلاب بوده است.

وی افزود: معنای شعار نه شرقی نه غربی معنایش عدم ارتباط با دیگر کشورها نیست بلکه موضوع عدم وابستگی و سلطه پذیری است.

حسینی با محکوم کردن به شهادت رساندن شیعیان افغانستان به دست داعش، گفت: آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد بی ثباتی و راه اندازی جنگ شیعه و سنی در افغانستان هستند و از این رهگذر پای کشورهای همسایه را به وسط بکشند که با بیداری و هوشیاری مردم این کشور این توطئه‌ها خنثی می‌شود.

وی با اشاره به روز آمار و برنامه ریزی، بیان کرد: آمار و اطلاعات نقش مهمی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی کشور دارد که باید به صورت صحیح در اختیار مسئولین قرار گیرد.

امام جمعه دیر با اشاره به بازگشایی تدریجی مدارس در آبان ماه، خواستار همکاری تنگاتنگ خانواده‌ها با معلمان و مدیران مدارس شد.