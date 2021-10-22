انتقاد شدید از وجود معتادین متجاهر در تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موحدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تویسرکان گفت: نیروی انتظامی برای مقابله با معتادین متجاهر بیان می‌کند که بودجه در اختیار این سازمان نمی‌گذارند و این سوال مطرح است که چگونه نماینده دولت در تویسرکان پاسخ می‌دهد که بودجه موجود نیست در حالی که هر ساله ۱۰ میلیارد تومان بودجه شهرستان است.

وی بابیان اینکه فراوانی مواد مخدر و توزیع آن و حضور معتادین متجاهر در جامعه معضلی بزرگ است متذکر شد: آیا چنین اوضاعی منطبق با سبک زندگی اسلامی است؟ آیا رونق گرفتن این معضل مایه سرافکندگی جامعه بشری و به ویژه جامعه اسلامی نیست؟

امام جمعه تویسرکان تاکید کرد: برای رفع مشکل اعتیاد دستگاه‌های متولی بسیاری باید به صورت جدی وارد عمل شوند و جالب این است که در جلسات نیروی انتظامی مدام گفته شده است که برای جمع آوری معتادین متجاهر و برخورد با آنان تنها مشکل ما نداشتن بودجه و اعتبار است.

موحدی تصریح کرد: به جرأت می‌توان گفت که این ضعف نماینده دولت و متولیان امر در شهرستان است که نمی‌توانند برای مبارزه با مواد مخدر تدبیر و فکری کنند و مشاهده معتادین متجاهر در کوچه و بازار و پارک‌ها اصلاً قابل قبول و توجیه نیست.

وی افزود: اگر مسئولان دولت نمی‌توانند با این معضل برخورد کند به صراحت اعلام کند که نمی‌تواند.

موحدی با تاکید بر منویات رهبر انقلاب درباره اینکه ترویج سبک زندگی غربی مشکلات اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بسیاری بر کشور تحمیل کرده، گفت: چشم امید رهبر انقلاب برای رفع این مشکلات مانند همیشه به ورود جوانان و تلاش جهادی آنان برای اشاعه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی است.

خطیب جمعه تویسرکان گفت: با وجود آنکه تعاون و انجام کارهای گروهی جزو آموزه‌های دینی ما است، اما این مهم در کشور ما به خوبی اجرایی نمی‌شود و در عرصه کار گروهی ضعیف هستیم، در حالی که می‌توان با رونق دادن به تعاون متناسب با سبک زندگی اسلامی مشکلات بسیاری را برطرف کرد.