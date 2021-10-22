به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شعبانی موثق امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان همدان در نماز جمعه همدان با بیان اینکه حمایت همه مردم و مسئولین از نماینده دولت لازم است، ادامه داد: ما امروز با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه هستیم و همه از نزدیک این مشکلات اقتصادی مانند گرانی‌ها و نوسانات را حس می‌کنیم امروز لازم است و همه ما موظفیم فارغ از همه اختلاف سلیقه‌ها و نگرش‌های سیاسی از استانداری که توسط دولت انتخاب شده حمایت کنیم.

وی ادامه داد: بعضی از مردم و جریانات سیاسی در عزل و نصب‌های مدیران سهم خواهی و مهره‌چینی نکنند، اجازه دهند استاندار با همفکری مجموعه‌های دلسوز بنشیند و فارغ از نگاه‌های سیاسی انسان‌هایی که کارآمد هستند و می‌توانند کار را در این وضعیت سخت اقتصادی به پیش ببرند انتخاب کند.

شعبانی با ذکر این نکته که استاندار جدید توجه به جوانان داشته باشد افزود: ما در بین جوانان انسان‌های مستعد، مجاهد و کارآمد داریم به معنای واقعی کلمه به جوانان میدان داده شود و میدان را برای جوان‌تر ها باز کنند.

وی با با اشاره به اینکه مشکل اصلی استان بیکاری جوان‌ها و مشکل اقتصادی است لذا نگرش اقتصادی استاندار باید بسیار قوی باشد و ما انتظار عملکرد اقتصادی قوی داریم، ادامه داد: باید نگاه اشتغال محور در استان باشد زیرا استان همدان ظرفیت‌های صنعت پذیری و ظرفیت‌های سرمایه گذاری خوبی دارد و لازم است سرمایه گذار جذب شود و در زمینه‌های اعتبارات توجه‌های بیشتری شود استاندار محترم مانند رئیس جمهور در کنار مردم و مردمی بودن را حفظ کند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه اختلافات و جنایت‌ها مانند آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد توسط داعش و تکفیری‌ها و به نام اسلام انجام می‌شود و دشمن به اختلافات در جامعه اسلامی دامن می‌زند افزود: همه ما پیروان پیامبری هستیم که در مدینه عقد اخوت ایجاد کرد و بین مسلمان برادری و وحدت ایجاد کرد. در مدینه همان موقع هم اختلاف فکری بود اما پیامبر بزرگوار اسلام وحدت عقیدتی را مطرح کرد و فرمود در برابر دیگر مردمان یک امت هستید.

وی ادامه داد: اگر جامعه و کشورهای اسلامی که در منطقه هستند و یک میلیارد مسلمانی که در دنیا هستند یک امت واحد باشند آمریکا نمی‌تواند در منطقه اختلاف افکنی کند و اسرائیل نمی‌تواند در مرزهای کشور اسلامی قرار گیرد، مشکل اساسی جامعه اسلامی عمل نکردن به تعالیم پیامبر است، باید اختلافات را کنار گذاشت و بر محور پیامبر بزرگوار اسلام حرکت کرد.

شعبانی ضمن گرامیداشت یاد دانش آموزان قیام ۳۰ مهر ۵۷ خاطر نشان کرد: دانش‌آموزان امروز ادامه دهنده همان مسیری هستند که دانش آموزان ۳۰ مهر ۵۷ آغاز کردند و با همان مجاهدت و انگیزه و اراده در همان مسیر حرکت خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در همدان اظهار کرد: بیانیه گام دوم رهبر انقلاب یک منشور تربیتی است و برای تحقق این بیانیه توسعه فکری و بازسازی عقیدتی در آموزش و پرورش لازم است.

شعبانی ادامه داد: اگر قرار است بیانیه گام دوم محقق شود باید از لحاظ اندیشه و فکر و عقیده کارهای اساسی اتفاق بیفتد، طرح تحول که مسئله آموزش و پرورش است جدی گرفته شود، لازم است متولیان امر تبیین درستی از این بیانیه برای عزیزان داشته باشند.

وی افزود: از فردا سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان همدان آغاز خواهد شد به لحاظ اینکه آمار دقیق در زمینه نفوس و مساکن نداریم اعتبارات استان گاهی آسیب می‌بیند.

نماینده ولی فقیه افزود: متأسفانه آمار دقیقی از جمعیت خودمان در شهرستان همدان نداریم و آمارها مختلف است که اعتبارات ما در مسئله بهداشت و آموزش در خیلی از موارد به خاطر این قضیه آسیب می بیند که امیدواریم در این طرح با همکاری مردم اطلاعات خوبی به دست بیاوریم.