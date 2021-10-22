محاکمه مسببان وضعیت موجود کشور مطالبه مردم از دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به معرفی استاندار جدید برای گیلان، اظهار کرد: انتخاب استاندار بومی یکی از مطالبات مردم استان از هیئت دولت بود.

وی به مشکلات فراوان استان گیلان در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: برطرف کردن مشکلات از مطالبات بحق مردم استان از استاندار جدید است که انتظار داریم در این مسیر حرکت شود.

امام جمعه رشت همچنین به موضوع برجام و رفع همه تحریم‌ها اشاره و با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب دولت وظیفه رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد، گفت: دولت سیزدهم باید به صورت جدی در زمینه رفع تحریم‌ها گام بردارد.

وی با بیان اینکه نباید در این زمینه دولت به کشورهای سلطه طلب جهان اعتماد کند، تصریح کرد: برای پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات باید به توانمندی داخلی و نیروهای جوان تکیه کرد.

آیت الله فلاحتی همچنین به موضوع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: دولت جدید باید در این مورد نیز اقدام اساسی انجام دهد و در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بارهای در این زمینه به دولت‌ها تذکر داده که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.

وی تأکید کرد: تنظیم بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی زمینه رشد اقتصادی و توسعه و گسترش بخش‌های مختلف در کشور را فراهم می‌کند.

امام جمعه رشت با اشاره به افزایش افسار گسیخته قیمت برخی از کالاها به ویژه در حوزه صنعتی، ادامه داد: در هفته‌های اخیر شاهد ارسال نامه‌ای از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی به رهبری و دستور ایشان بر ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به کشور بودیم.

وی ادامه داد: بعد از این نامه و دستور رهبری شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی در کشور بودیم که جای تعجب است.

آیت الله فلاحتی در ادامه با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با برخی از مدیران، افزود: برخورد با مدیران متخلف امید تازه ای در جامعه ایجاد کرده و یکی از انتظارات مهم مردم محاکمه مسببان وضعیت موجود کشور است.

وی همچنین به موضوع انتصابات فامیلی در برخی دستگاه‌ها اشاره و آن را آفتی برای جامعه دانست، گفت: مسئولان باید بر اساس شایستگی انتخاب شوند که متأسفانه در برخی دستگاه‌های چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.