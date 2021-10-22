به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: با توجه به اشتراکات زیاد در اسلام، شرایط برای وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام وجود دارد.

وی افزود: اشتراک بر روی عبادت و بندگی برای خدا تفرقه را از میان خواهد برد اما اگر از هوا و هوس‌های خود پیروی کنیم بدون شک شاهد اختلاف و چند دستگی در انسان‌ها خواهیم بود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه تقوا و بندگی خدا انسان را به کار دست جمعی و وحدت سوق می‌دهد اضافه کرد: تقوا و بندگی خدا زمینه ساز وحدت در میان مسلمانان است.

وی با تاکید بر اینکه برپایی نماز جمعه نیز عاملی برای وحدت است، تصریح کرد: هرعاملی که انسان را برای بندگی خدا و دوری از هوا و هوس اماده کند وحدت ساز است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به سالروز شهادت حاج آقا مصطفی خمینی تاکید کرد: مردم قزوین نیز در آن ایام سخت جزو مردمان و شهرهایی بودند که شجاعانه نسبت به این جنایت رژیم پهلوی واکنش نشان دادند.

وی با بیان اینکه مسجد مدینه در این ایام و در سال اول هجرت توسط پیامبر اسلام (ص) پایه گذاری شد تصریح کرد: ان‌شاءالله همانطور که پیشینیان چنین کردند، با اخلاص بتوانیم کاری ماندگار انجام داده و در قزوین یک مسجدمصلی مناسب احداث کنیم.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه جریان مقاومت همیشه فعال و با قدرت در مسیر مبارزه با نظام سلطه ایستاده، به سالروز شهادت فتحی شقاقی اشاره و اظهار کرد:

این شهادت‌ها پیوند بین فرق اسلامی و زمینه ساز وحدت اسلامی و پیشرفت مقاومت اسلامی به حساب می‌آید.

وی در پایان یادآور شد: در هفته گذشته شهردار قزوین نیز منصوب شد و امیدواریم این انتصاب برای مردم قزوین مبارک و نوید آور آینده روشنی باشد.