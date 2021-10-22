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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۳

امام جمعه قزوین:

اشتراک بر روی بندگی خدا تفرقه را از بین می‌برد

اشتراک بر روی بندگی خدا تفرقه را از بین می‌برد

قزوین – امام جمعه قزوین گفت: اشتراک بر روی عبادت و بندگی برای خدا تفرقه را از میان خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: با توجه به اشتراکات زیاد در اسلام، شرایط برای وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام وجود دارد.

وی افزود: اشتراک بر روی عبادت و بندگی برای خدا تفرقه را از میان خواهد برد اما اگر از هوا و هوس‌های خود پیروی کنیم بدون شک شاهد اختلاف و چند دستگی در انسان‌ها خواهیم بود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه تقوا و بندگی خدا انسان را به کار دست جمعی و وحدت سوق می‌دهد اضافه کرد: تقوا و بندگی خدا زمینه ساز وحدت در میان مسلمانان است.

وی با تاکید بر اینکه برپایی نماز جمعه نیز عاملی برای وحدت است، تصریح کرد: هرعاملی که انسان را برای بندگی خدا و دوری از هوا و هوس اماده کند وحدت ساز است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به سالروز شهادت حاج آقا مصطفی خمینی تاکید کرد: مردم قزوین نیز در آن ایام سخت جزو مردمان و شهرهایی بودند که شجاعانه نسبت به این جنایت رژیم پهلوی واکنش نشان دادند.

وی با بیان اینکه مسجد مدینه در این ایام و در سال اول هجرت توسط پیامبر اسلام (ص) پایه گذاری شد تصریح کرد: ان‌شاءالله همانطور که پیشینیان چنین کردند، با اخلاص بتوانیم کاری ماندگار انجام داده و در قزوین یک مسجدمصلی مناسب احداث کنیم.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه جریان مقاومت همیشه فعال و با قدرت در مسیر مبارزه با نظام سلطه ایستاده، به سالروز شهادت فتحی شقاقی اشاره و اظهار کرد:

این شهادت‌ها پیوند بین فرق اسلامی و زمینه ساز وحدت اسلامی و پیشرفت مقاومت اسلامی به حساب می‌آید.

وی در پایان یادآور شد: در هفته گذشته شهردار قزوین نیز منصوب شد و امیدواریم این انتصاب برای مردم قزوین مبارک و نوید آور آینده روشنی باشد.

کد مطلب 5333708

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