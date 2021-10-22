حقوق رانندگان مهریز از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در خطبه های این هفته نمازجمعه با تبریک سالروز ولادت نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به اینکه این روز به نام روز اخلاق نامگذاری شده است، اظهار داشت: علت این نامگذاری این است که پیامبر اسلام خود منشاء اخلاق، مهربانی و رحمت بودند.

وی، رعایت اخلاق در جامعه را مهم دانست و گفت: در حال حاضر رعایت اخلاق در جامعه بسیار کمرنگ شده و این درحالی است که پیامبر مکتب خود را بر این اصول پایه گذاری کرده است.

محی الدینی با اشاره به اینکه منافقین بیشترین ضربات را نسبت به کفار به جوامع اسلامی در طول تاریخ زده اند، عنوان کرد: برای پیمودن راه سعادت، توجه به اخلاق و اصول آن است و زندگی ها باید سرشار از جوانمردی، مروت، ایثار و از خودگذشتگی باشد.

وی تاکید کرد: باید اخلاق نبوی را در جامعه گسترش دهیم چرا که گذشت و انصاف راه حل بسیاری از مشکلات است.

محی الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوگیری نادرست برخی جوانان از رفتارهای نادرست از جمله بدحجابی و سگ گردانی بیان کرد: این فرهنگ غربی‌هاست و همه در برابر این نوع رفتارها مسئول هستند.

امام جمعه مهریز تأکید کرد: چندین بار در مورد دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی در خطبه های نماز جمعه صحبت کردیم اما کوچکترین اهمیتی قائل نشدند و هم اکنون شاهد موتورسواری آنها با لباس های زننده هستیم.

محی الدینی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: زمانی جامعه اسلامی ما به معنای واقعی کلمه کامل است که منطبق با رفتار پیامبر (ص) باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: قنات حسن آباد مهمترین منبع آب شرب مردم مهریز است و نباید بی رویه از آن استفاده کرد، سطح آب این قنات کاهش یافته و مالکان این قنات‌ها به علت مصرف بی رویه مردم، از این روند ناراضی هستند.

امام جمعه مهریز تصریح کرد: استفاده غیرضروری از آبی که مالک آن دیگران هستند، حرام است و مردم این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه کارخانه ها و معادن به بهره گیری از ظرفیت رانندگان تاکید کرد و گفت: باید حقوق رانندگان به طور کامل رعایت شود.

محی الدینی ادامه داد: رانندگان درخواست دارند که حمل کالاها در شهرستان مهریز به طورعادلانه میان همه رانندگان تقسیم شود.

وی یادآور شد: در شهرستان مهریز بعضی از مسئولان در رابطه با مشکلات رانندگان هنوز خواب هستند و به درخواست‌های آنها رسیدگی نمی کنند.