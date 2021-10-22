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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۲

امام جمعه کوار:

زیرساخت‌های فرهنگی کوار تقویت شود

زیرساخت‌های فرهنگی کوار تقویت شود

کوار - امام جمعه کوار بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کوار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه‌های نماز دشمن شکن جمعه این هفته کوار ضمن تبریک ولادت پربرکت ولادت پربرکت خاتم انبیا و ولادت نورانی امام صادق علیه‌السلام و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: در هفته وحدت و در طول زمان امت اسلامی باید با تکیه‌بر نقاط مشترک هم‌گرایی بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در عصر امام صادق مهندسی فرهنگی و مهندسی رفتار اجتماعی شیعیان شکل گرفت، افزود: امام صادق علیه‌السلام شیعیان را به معاشرت نیک با اهل‌تسنن فراخواند و و با ایجاد شبکه وکالت شاگردان فراوانی را تربیت و مهندسی کردند و یک نظام آموزشی و تربیتی گسترده و تمدن‌ساز را پدید آوردند.

امام جمعه کوار همچنین با اشاره به کاپیتولاسیون و حاکمیت قضائی دولت آمریکا تصریح کرد: حضرت امام در ۴ آبان ۱۳۴۳ بر ضد پذیرش کاپیتولاسیون افشاگری کرد که آمریکایی‌ها در همه امور ایران دخالت می‌کردند و اگر جنایتی مرتکب می‌شدند دستگاه قضائی ایران حق نداشت آنان را محاکمه کند.

گشول اضافه کرد: سلطه‌طلبی آمریکا تحقیر ملت‌ها استکبار و فرعونیت از وی از ویژگی‌های دولت استکباری ایالات‌متحده است.

خطیب نماز جمعه شهرستان کوار خاطرنشان ساخت: حضرت امام با روشنگری و تبیین حقایق ملت ایران را آگاه و بیدار کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت‌های فرهنگی کوار اشاره کرد و گفت: خانه‌های عالم مساجد در این شهرستان نیمه‌کاره رها شده و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعةالقرآن و باید تقویت شود.

حجت الاسلام گشول بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی توسط خیرین و مردم و همچنین دولت تاکید کرد و گفت: تزریق اعتبارات به مراکز فرهنگی در شهرستان کوار نیاز مبرم است.

امام جمعه کوار تاکید کرد: برای پیگیری موضوع تکمیل سد کشاورزی شهرستان کوار، جانمایی برای روستاهای حوزه سد و همچنین پیگیری بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی، ایجاد شهرک صنعتی و پیگیری مشکلات جاده‌ای شهرستان از نماینده محترم مجلس قدردانی می‌کنیم و امیدواریم همه این موضوعات به سرانجام برسد و سایر موضوعات شهرستانی و ملی با قوت دنبال بشود.

او از تداوم رزمایش‌های کمک مؤمنانه در شهرستان کوار خبر داد و گفت: پیوسته و پی‌درپی در نقاط مختلف شهرستان شاهد کمک‌های مؤمنانه و ادامه نهضت احسان عمومی هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوار در خاتمه عنوان کرد: بحمدلله قرارگاه فرهنگی شهرستان کوار در شکل‌های مختلف با جدیت و قوت بحمدالله به کار خود ادامه می‌دهد.

کد مطلب 5333736

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