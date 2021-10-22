به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه‌های نماز دشمن شکن جمعه این هفته کوار ضمن تبریک ولادت پربرکت ولادت پربرکت خاتم انبیا و ولادت نورانی امام صادق علیه‌السلام و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: در هفته وحدت و در طول زمان امت اسلامی باید با تکیه‌بر نقاط مشترک هم‌گرایی بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در عصر امام صادق مهندسی فرهنگی و مهندسی رفتار اجتماعی شیعیان شکل گرفت، افزود: امام صادق علیه‌السلام شیعیان را به معاشرت نیک با اهل‌تسنن فراخواند و و با ایجاد شبکه وکالت شاگردان فراوانی را تربیت و مهندسی کردند و یک نظام آموزشی و تربیتی گسترده و تمدن‌ساز را پدید آوردند.

امام جمعه کوار همچنین با اشاره به کاپیتولاسیون و حاکمیت قضائی دولت آمریکا تصریح کرد: حضرت امام در ۴ آبان ۱۳۴۳ بر ضد پذیرش کاپیتولاسیون افشاگری کرد که آمریکایی‌ها در همه امور ایران دخالت می‌کردند و اگر جنایتی مرتکب می‌شدند دستگاه قضائی ایران حق نداشت آنان را محاکمه کند.

گشول اضافه کرد: سلطه‌طلبی آمریکا تحقیر ملت‌ها استکبار و فرعونیت از وی از ویژگی‌های دولت استکباری ایالات‌متحده است.

خطیب نماز جمعه شهرستان کوار خاطرنشان ساخت: حضرت امام با روشنگری و تبیین حقایق ملت ایران را آگاه و بیدار کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت‌های فرهنگی کوار اشاره کرد و گفت: خانه‌های عالم مساجد در این شهرستان نیمه‌کاره رها شده و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعةالقرآن و باید تقویت شود.

حجت الاسلام گشول بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی توسط خیرین و مردم و همچنین دولت تاکید کرد و گفت: تزریق اعتبارات به مراکز فرهنگی در شهرستان کوار نیاز مبرم است.

امام جمعه کوار تاکید کرد: برای پیگیری موضوع تکمیل سد کشاورزی شهرستان کوار، جانمایی برای روستاهای حوزه سد و همچنین پیگیری بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی، ایجاد شهرک صنعتی و پیگیری مشکلات جاده‌ای شهرستان از نماینده محترم مجلس قدردانی می‌کنیم و امیدواریم همه این موضوعات به سرانجام برسد و سایر موضوعات شهرستانی و ملی با قوت دنبال بشود.

او از تداوم رزمایش‌های کمک مؤمنانه در شهرستان کوار خبر داد و گفت: پیوسته و پی‌درپی در نقاط مختلف شهرستان شاهد کمک‌های مؤمنانه و ادامه نهضت احسان عمومی هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوار در خاتمه عنوان کرد: بحمدلله قرارگاه فرهنگی شهرستان کوار در شکل‌های مختلف با جدیت و قوت بحمدالله به کار خود ادامه می‌دهد.