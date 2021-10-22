انقلاب فرهنگی اساس توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی عصر جمعه در نشست علما، نخبگان، ایثارگران و خانواده شهدای اردبیل با حضور رئیس جمهور که در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور در استان اردبیل، گفت: نکته مهم که دولت‌های گذشته از آن غافل شدند و صدمه به کشور زدند و انتظار داریم شما این را مسئله مغفول نگذارید، توجه به فرهنگ است.

وی گفت: مشکلات اقتصادی ما همگی ریشه فرهنگی دارد چرا که بی توجهی به فرهنگ صدمات غیر قابل جبران برای جامعه به بار می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تاکید کرد: اقتصاد به مثابه قطاری است که ریل آن، فرهنگ است پس برای توسعه اقتصاد باید ابتدا فرهنگ را توسعه بخشیم.

آیت الله عاملی به عوارض جبران ناپذیر غفلت از فرهنگ اشاره کرد و گفت: بی نظمی، رشوه، اختلاس و دوری از ساده زیستی همگی نتیجه دور ماندن از فرهنگ اصیل اسلامی است.

وی آموزش و پرورش را عامل مؤثر در فرهنگ سازی هر کشور عنوان کرد و گفت: باید در تأمین نیاز معلمان و اقشار فرهنگی توجه جدی صورت گیرد و اخیراً در مسئله رتبه بندی معلمان، بایستی به بازنشستگان این حرفه مقدس نیز توجه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل توجه به ترویج الگوها و ارزش‌های دینی در جامعه را الویت اصلی در فرهنگ سازی صحیح عنوان کرد و گفت: دشمنان برای نابودی یک کشور سه مسئله را نشانه گرفته اند از آن جمله مقام و جایگاه مادر، تغییر نظام الگو سازی و ضربه زدن به شأن معلمان، که با درایت و برنامه ریزی فرهنگی می‌توان با این تهاجمات فرهنگی مقابله کرد.