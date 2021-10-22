به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رئیس جمهوری، هیئت وزیران و مسئولان استانی شامگاه جمعه در استان اردبیل برگزار و مصوبات وزیران در حوزه‌های مختلف ارائه و بررسی شد.

سید حامد عاملی، استاندار اردبیل در این جلسه اظهار کرد: اولین پیگیری ما در استان در کنترل بیماری کرونا بوده که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بیمارستانی و کادر درمانی سعی کردیم تا مهار کرونا را با ارتقا ایمنی در بحث واکسیناسیون انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد جمعیت استان دز اول و ۵۰ درصد دز دوم واکسن را دریافت کردند که انتظار می‌رود در آبان ماه ضریب ایمنی در این بخش ارتقا یابد.

استاندار اردبیل گفت: دومین مأموریت ما احصا مشکلات در باب تکمیل پروژه‌های اساسی و پیشران استان بوده که با جمع‌بندی نهایی در این زمینه قرار شد با تأمین اعتبار مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کارها را به پیش ببریم.

عاملی سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور و هیئت دولت را به استان یادآور شد و افزود: در این سفر قرار شد طرح‌ها و پروژه‌های بخش انرژی، صنعت، کشاورزی، تجارت و معادن در مناطق مختلف مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته و به نوعی ظرفیت‌های استان در این حوزه از بالقوه به بالفعل تبدیل و به ثروت‌افزایی استان کمک شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: استان اردبیل در تولید ناخالص داخلی زیر یک درصد رتبه ۲۵ کشور را دارد و در شاخص صنعتی بودن جایگاه بیستم، حوزه بهداشت و درمان رتبه بیست و ششم و توسعه بزرگراه‌ها در جایگاه پایینی ایستاده است.

عاملی اضافه کرد: بسیاری از استان‌ها در بخش توسعه زیرساخت‌ها از اردبیل پیشی گرفتند اما متأسفانه اردبیل به رغم جایگاه منحصر به فرد در سطح ملی و حتی بین‌المللی هنوز نتوانسته در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار گیرد.

رئیس شورای اداری استان تصمیم‌گیری‌های متمرکز را ضد پیشرفت اعلام کرد و ادامه داد: حضور رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها نشان می‌دهد که به بحث توازن منطقه‌ای توجهی جدی شده و این امر با دقت و تلاش همه‌جانبه در اولویت است.

وی بیان کرد: در ۶۰ سال اخیر کشور ما به دلیل تصمیم‌گیری‌های متمرکز و همچنین هزینه از محل نفت نتوانسته پیشرفت همه‌جانبه داشته باشد در حالی که باید نگاه‌ها در این حوزه منطقه‌ای و بر اساس توسعه متوازن استان‌های مختلف باشد تا تحول در همه ابعاد شکل بگیرد.

عاملی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم پروژه خداآفرین را به عنوان پروژه ثروت‌ساز معروفی کنیم اولویت کار باید مدیریت منابع باشد و در کنار آن شایسته است از ظرفیت نیروی انسانی به شکل ارزشمند استفاده شود.

استاندار اردبیل تغییر در مدل حکمرانی را از روش تأمین منابع به شکل سنتی و از طریق نفت به سمت توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ضروری خواند و تصریح کرد: ما باید همدلی‌ها و هم‌افزایی‌ها را در مسیر توسعه استان هدف‌گذاری کنیم و با حرکت‌های جهادی و دلسوزانه سعی و تلاشمان بر خدمت‌رسانی بیشتر به مردم باشد.

اولین پیگیری ما در استان در کنترل بیماری کرونا بوده که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بیمارستانی و کادر درمانی سعی کردیم تا مهار کرونا را با ارتقا ایمنی در بحث واکسیناسیون انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد جمعیت استان دز اول و ۵۰ درصد دز دوم واکسن را دریافت کردند که انتظار می‌رود در آبان ماه ضریب ایمنی در این بخش ارتقا یابد.

استاندار اردبیل گفت: دومین مأموریت ما احصا مشکلات در باب تکمیل پروژه‌های اساسی و پیشران استان بوده که با جمع‌بندی نهایی در این زمینه قرار شد با تأمین اعتبار مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کارها را به پیش ببریم.

عاملی سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور و هیئت دولت را به استان یادآور شد و افزود: در این سفر قرار شد طرح‌ها و پروژه‌های بخش انرژی، صنعت، کشاورزی، تجارت و معادن در مناطق مختلف مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته و به نوعی ظرفیت‌های استان در این حوزه از بالقوه به بالفعل تبدیل و به ثروت‌افزایی استان کمک شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: استان اردبیل در تولید ناخالص داخلی زیر یک درصد رتبه ۲۵ کشور را دارد و در شاخص صنعتی بودن جایگاه بیستم، حوزه بهداشت و درمان رتبه بیست و ششم و توسعه بزرگراه‌ها در جایگاه پایینی ایستاده است.

عاملی اضافه کرد: بسیاری از استان‌ها در بخش توسعه زیرساخت‌ها از اردبیل پیشی گرفتند اما متأسفانه اردبیل به رغم جایگاه منحصر به فرد در سطح ملی و حتی بین‌المللی هنوز نتوانسته در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار گیرد.

رئیس شورای اداری استان تصمیم‌گیری‌های متمرکز را ضد پیشرفت اعلام کرد و ادامه داد: حضور رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها نشان می‌دهد که به بحث توازن منطقه‌ای توجهی جدی شده و این امر با دقت و تلاش همه‌جانبه در اولویت است.

وی بیان کرد: در ۶۰ سال اخیر کشور ما به دلیل تصمیم‌گیری‌های متمرکز و همچنین هزینه از محل نفت نتوانسته پیشرفت همه‌جانبه داشته باشد در حالی که باید نگاه‌ها در این حوزه منطقه‌ای و بر اساس توسعه متوازن استان‌های مختلف باشد تا تحول در همه ابعاد شکل بگیرد.

عاملی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم پروژه خداآفرین را به عنوان پروژه ثروت‌ساز معروفی کنیم اولویت کار باید مدیریت منابع باشد و در کنار آن شایسته است از ظرفیت نیروی انسانی به شکل ارزشمند استفاده شود.

استاندار اردبیل تغییر در مدل حکمرانی را از روش تأمین منابع به شکل سنتی و از طریق نفت به سمت توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ضروری خواند و تصریح کرد: ما باید همدلی‌ها و هم‌افزایی‌ها را در مسیر توسعه استان هدف‌گذاری کنیم و با حرکت‌های جهادی و دلسوزانه سعی و تلاشمان بر خدمت‌رسانی بیشتر به مردم باشد.

دولت سیزدهم استقلال بانک مرکزی را جدی بگیرد

آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری که با حضور رئیس جمهور و وزرای دولت سیزدهم در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: ما حمایت همه‌جانبه را از دولت سیزدهم انجام می‌دهیم و موفقیت این دولت را جز موفقیت خود می‌دانیم و بر این باوریم که در تولید کلان کشور باید برخی مشکلات به سرعت از سوی دولت برطرف شود.

وی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور آب است که در برخی از مناطق به بحرانی جدی تبدیل شده در حالی که باید با تدبیر مناسب تفکیک آب شرب را با آب بهداشتی انجام دهیم تا هدر رفت منابع آب اتفاق نیفتد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: در هیچ جای دنیا از آب شرب در سرویس‌های بهداشتی استفاده نمی‌شود و الزام کشاورزان به آبیاری قطره‌ای از دیگر رویکردها در تقویت نظام جامع بهره‌برداری صحیح از منابع آب است.

عاملی افزود: سفرهای استانی رئیس جمهور بسیار ارزشمند است اما این سفرها اگر پشتوانه کارشناسی نداشته باشد، قطعاً ثمره و نتیجه آن مطلوب نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما حتی در استفاده از منابع آب به قدری دچار غفلت و بی‌توجهی هستیم که از آب دریا نیز نمی‌توانیم برای تأمین منابع استان‌های گرفتار کم آبی استفاده کنیم که ضروری است در انتقال آّب خزر به اردبیل مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود.

عاملی مصرف بالای سوخت را در کشور به ویژه هدر رفت بنزین و گاز را یادآور شد و اضافه کرد: در هیچ جای دنیا چنین مصرف انرژی را شاهد نیستیم به گونه‌ای که گازرسانی به منازل از خطاها و اشتباهات گذشته بوده در حالی که با انتقال گاز به صنایع باید محصول فرآوری شده در واحدهای مسکونی استفاده شود.

وی به قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان به عنوان معایب و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به سمت استفاده از انرژی‌های پاک به ویژه توسعه مزارع با پنل‌های خورشیدی حرکت کنیم چرا که بخش عظیمی از مصرف انرژی در کشور ما جز هدر رفت منابع چیز دیگری نیست.

عاملی با هشدار به وزارت جهاد کشاورزی در بی‌انگیزگی کشاورزان به تولید محصولات استراتژیک بیان کرد: واردات نهاده‌های دامی بزرگترین وابستگی کشور محسوب می‌شود و بهتر است وزارت جهاد کشاورزی در کنار حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک از کشتار دام‌های مولد جلوگیری کرده و این تهدید جدی را از بین ببرند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه قیمت لبنیات با سیاست دستوری پایین نمی‌آید، اظهار کرد: ضروری است حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان به شکل صحیح و درست انجام شود.

وی تصریح کرد: برای تقویت محصولات استراتژیک باید سیاست صحیحی را در پیش بگیریم تا با خرید تضمینی محصولات انگیزه مضاعفی را به تولیدکنندگان در بخش زراعت داده و به نوعی مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شویم.

عاملی ادعای مرغداری‌ها را در آزادسازی واردات نهاده‌های دامی و ارائه محصول با قیمت تمام شده را یادآور شد و گفت: دولت سیزدهم بهتر است برای کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع کرده و در کنار آن استقلال بانک مرکزی را مورد توجه قرار دهد.

وی در مورد مشکلات استان، ضرورت تکمیل راه آهن اردبیل – میانه و آغاز احداث راه آهن اردبیل – پارس‌آباد را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ضروری خواند و افزود: محور حادثه‌خیز اردبیل به سمت پارس‌آباد باید هر چه سریع‌تر چهار خطه شده تا شاهد تلفات و تصادفات ناگوار در این منطقه نباشیم.

عاملی مشکل آب شرب روستاها و عدم تأمین آب کشاورزی را در برخی از روستاها یادآور شد و خاطر نشان کرد: اردبیل نسبت به میانگین کشوری از آمار بالای سرطان معده و مری رنج می‌برد که بهتر است پایگاه پژوهشی و مطالعاتی در این حوزه در اردبیل راه‌اندازی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با انتقاد از شرکت ایمیدرو در حفاری و اکتشاف معادن شمال و جنوب استان اضافه کرد: ایمیدرو کلاه سر ما گذاشته و سال‌هاست به بهانه مطالعات هیچ حرکتی را در برداشت محصول معدنی انجام نداده است.

وی چاه‌های زمین گرمایی دامنه‌های سبلان را یک ظرفیت ارزشمند و بی‌نظیر در تولید محصولات مختلف کشاورزی و گلخانه‌ای توصیف کرد و ادامه داد: در حالی که استان اردبیل از لحاظ توریستی دارای جذابیت‌های بیشتری است اما به دلیل تبلیغات کم نتوانستیم مانند کشور همسایه ترکیه در جذب گردشگران موفق عمل کنیم.

امام جمعه اردبیل محرومیت جنوب استان را اسباب شرمندگی توصیف کرد و گفت: هشتجین، کلور و سایر شهرهای جنوب استان به رغم داشتن ظرفیت خوب آب و سایر زیرساخت‌های کشاورزی، باغداری و صنعتی از محرومیت مزمن رنج می‌برد.

دولت دیپلماسی اقتصادی را فعال کند

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی برای استان‌های مرزی مزایای بیشماری را به همراه خواهد داشت و مانع از مهاجرت در مناطق مرزی و تثبیت حضور در این مناطق را به همراه خواهد داشت.

وی به پروژه نیمه‌تمام راه آهن اردبیل – میانه اشاره کرد و گفت: با گذشت دو دهه و سپری شدن مسئولیت پنج دولت راه آهن اردبیل هنوز به سرانجام نرسیده و تکمیل آن از مطالبات به حق مردم این استان از دولت سیزدهم است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت تکمیل راه آهن اردبیل به سمت مغان را به عنوان شبکه ریلی مهم و تأثیرگذار یادآور شد و تصریح کرد: در کنار این امر توسعه بزرگراه‌ها، اجرایی شدن منطقه آزاد و حمایت از سرمایه‌گذاران در ایجاد اشتغال و تولید مؤثر از مطالبات جدی است که از رئیس جمهور و هیئت دولت انتظار می‌رود این خواسته‌ها را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.

بدری افزود: سالانه ۹ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به حوزه صنعت و کارآفرینی تسهیلات پرداخت می‌کنند که با این رقم امکان ایجاد اشتغال برای ۷۰ هزار بیکار وجود ندارد و ضروری است این ظرفیت پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کند.

۱۳ سد معیشتی در خلخال و کوثر معطل مانده است

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز در این جلسه اولین خواسته مردم جنوب استان را راه‌اندازی فرمانداری ویژه در خلخال اعلام کرد و ادامه داد: ما در بخش اشتغال نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت هستیم تا واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با میل و رغبت در این منطقه حاضر شده و از توان معدنی و صنعتی در ایجاد اشتغال استفاده کنند.

میر غنی نظری طولانی شدن احداث تونل الماس و محور خلخال به اسالم را از دیگر دغدغه‌های مردم جنوب استان برشمرد و خاطر نشان کرد: در کنار تکمیل این پروژه سد هشتجین با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حال تکمیل است و پروژه فاضلاب خلخال و گیوی نیز از ردیف اعتباری بهره‌مند است.

وی خواستار تکمیل محور کلور – درام و کاهش مسافت برای رسیدن به مرکز کشور را در کنار تکمیل پایاب سد کوثر یادآور شد و اضافه کرد: بانک‌های عامل با پرداخت قصد دوم به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به تکمیل این پروژه کمک کرده و تملک اراضی نیز به انجام می‌رسد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی به احداث ۱۳ سد معیشتی نیز در جنوب استان اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان‌های جنوبی استان فاقد امکانات تخصصی بیمارستانی هستند که انتظار می‌رود دولت در این زمینه اقدام مناسبی را انجام دهد.

علت عقب‌ماندگی تبعیض ناروا

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی نیز علت اصلی عقب‌ماندگی کشور را در ابعاد مختلف تبعیض ناروا توصیف کرد و گفت: توزیع نامتوازن ثروت کشور به محرومیت بیشتر مناطقی همچون موران منجر شده است.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: در ۱۰ سال اخیر جمعیت شهرستان گرمی از ۱۲۵ هزار نفر به کمتر از ۶۲ هزار نفر رسیده و عمده مهاجرت‌ها به دلیل نبود فرصت اشتغال رقم خورده است.

وی با اظهار تأسف از احداث پنج کیلومتر راه ورودی گرمی در مدت شش سال تصریح کرد: این تأخیر و تعلل با هیچ منطقی سازگار نیست و در کنار آن سال‌هاست که مردم مغان چشم انتظار راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری هستند.

در این جلسه نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار نیز به مشکل ۶۵۰ روستای شمال استان در باب آب شرب و نبود راه دسترسی اشاره کرد و گفت: در شهرستان اصلاندوز بیمارستان و مرکز درمان بستر اولیه وجود ندارد و از این جهت مردم این منطقه در مضیقه هستند.

عباس جهانگیرزاده افزود: مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار چشم انتظار تکمیل پایاب سد خداآفرین و همچنین تعیین تکلیف منطقه آزاد هستند که قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد در این زمینه تدبیری بیندیشد.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت حل مشکلات مرزی را با دیپلماسی قوی یادآور شد و خاطر نشان کرد: تصمیم شورای امنیت ملی کشور در تقویت روابط ایران با آذربایجان تحسین برانگیز است و ما از این تصمیمات شایسته استقبال می‌کنیم. ‌

عباس‌زاده مشگینی ضرورت ارتقا ارشق و رضی را به شهرستان به عنوان مطالبه به حق مردم یادآور شد و اضافه کرد: مردم این منطقه نیازمند آب شرب هستند.

در ادامه نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز به محرومیت استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون ریالی از بودجه ۱۴۰۰ به استان اختصاص نیافته و بسیاری از پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شده‌اند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی بیان کرد: با توجه به سردسیر بودن استان اردبیل انتظار می‌رود تزریق منابع به سرعت انجام شده و طرح‌های عمرانی به سرانجام برسند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: منطقه آزاد دارای برجستگی‌هایی است که مردم این استان نیازمند بهره‌مندی از مزایای آن هستند ولی در این بین نباید دعوا و درگیری در بین شهرستان‌ها اتفاق بیفتد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تصریح کرد: دولت مردمی بدون رعایت عدالت هیچ نتیجه و ثمره‌ای در فعالیت‌ها و اقداماتش نخواهد دید و بهتر است مبنای حرکت و شاخص توزیع منابع محرومیت استان‌ها باشد.

علی نیکزاد با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب ۷۵ درصد مردم در روستاها ساکن بودند، گفت: الان این وضعیت به کمتر از ۲۲ درصد رسیده و بهتر است برای پایداری روستانشینان و تأمین آب شرب، کشاورزی، تکمیل سدهای معیشتی، طرح‌های توسعه‌ای روستایی و زیرساخت ارتباطی توجهی جدی‌تر شود.

وی افزود: مصوبات این سفر باید با پیگیری مسئولان استانی، کشوری و توجه ویژه وزرا مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته و به عنوان میثاقی در توسعه استان از ابعاد مختلف پیگیری شود.