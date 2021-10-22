سیامک فراهانی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پاس همدان انتخاب شد

امیر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب سرمربی تیم فوتبال پاس اظهار داشت: برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال پاس کمیته فنی تشکیل شد و در ابتدا چندین گزینه مطرح بومی و غیربومی را درنظر گرفتیم.

وی افزود: جلسات متعددی نیز با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت فوتبال استان همدان در این رابطه برگزار شد و نظرات و تمام جوانب بررسی شد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دو گزینه نهایی گفت: در نهایت به ۲ گزینه نهایی هادی گل‌محمدی و سیامک فراهانی رسیدیم.

عظیمی خاطرنشان کرد: ساعاتی پیش نیز در بررسی پایانی سیامک فراهانی به مدت یک فصل به عنوان سرمربی تیم فوتبال پاس انتخاب شد.

وی با اشاره به آغاز تمرینات تیم فوتبال پاس بیان کرد: باتوجه به شروع اندک تا مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور از روز شنبه ۱ آبان ماه تمرینات تیم زیر نظر فرهانی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در این فصل بهترین نتایج را کسب کنیم.

گفتنی است؛ سیامک فراهانی سرمربی تیم فوتبال پاس متولد ۱۳۵۵ در شهرستان ملایر بوده از افتخارات دوران فوتبال وی می‌توان به قهرمانی در دومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران همراه با سپاهان اصفهان و نایب قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های کشور با پگاه گیلان اشاره کرد.

سیامک فراهانی همچنین اولین سرمربی تاریخ فوتبال ایران است که توانسته تیم لیگ دسته دومی داماش گیلان را به فینال جام حذفی باشگاهی کشور فصل ۹۷–۹۸ برساند.