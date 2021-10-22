ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۹۹۰ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۸۸ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۴ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند و ۲۵۴ نفر در منزل دوران نقاهت خود را طی می کنند.

سلمانی با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان اظهار داشت: یک بیمار در ابرکوه، چهار بیمار در اردکان، یک بیمار در تفت، سه بیمار در خاتم، دو بیمار در مهریز، سه بیمار در میبد، ۲۰ بیمار در شهر یزد شناسایی شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در شبانه روز گذشته سه بیمار در شهر یزد قربانی کووید -۱۹ شدند.

سلمانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۹۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.