۵۰ دستگاه کامیون به علت اضافه تناژ اعمال قانون شدند

حافظ علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق بررسی‌های به عمل آمده مقدار ۶۵۰ تن بار بیش از ظرفیت مجاز از اوایل سال جاری تاکنون توسط ۵۰ دستگاه کامیون حمل شده است.

وی ادامه داد: این تعداد کامیون مورد شناسایی و اعمال قانون و تخلف این کامیون‌ها به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان ایلام گفت: برخورد با کامیون‌های دارای اضافه تناژ در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بیشترین محورهای کنترل شده محور مهران- ایلام، دره شهر- ایلام بوده و همچنین بیشترین تخلف اضافه تناژ مربوط به کامیون‌های این سه محور بوده است.

علی حسینی بیان کرد: طرح شناسایی برخورد با متخلفان اضافه تناژ در قالب گشت‌های مشترک به اتفاق پلیس راه استان در تمامی محورها به خصوص در مبادی بارگیر انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان ایلام عنوان کرد: کنترل اضافه تناژ باعث جلوگیری از تخریب راه، فرسودگی جاده و افزایش ایمنی وسیله نقلیه خواهد شد که این مهم با پشتیبانی باسکول‌های سیار و ثابت توسط اداره کل راهداری استان و با همکاری پلیس راه انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: اضافه تناژ باعث خسارت به شبکه راه‌ها و ابنیه و تاسیسات مربوطه وارد می‌شود، راهداری استان در راستای جلوگیری از اضافه تناژ با ایجاد گشت‌های مشترک و نصب باسکول‌های سیار اقدام به وزن کشی این کامیون‌ها کرده و چنانچه وزن بار این وسایل بیشتر از وزن درج شده در مجوز باشد برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

علی حسینی افزود: در صورتی که کامیون اضافه بار داشته باشد علاوه بر آنکه مشمول جریمه می‌شود، کامیون نیز به پارکینگ منتقل می‌شود.