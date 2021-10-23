سیاوش محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشههای هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا بعد از ظهر روز دوشنبه جوی نسبتاً پایدار در غالب مناطق استان حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه آسمان استان در این مدت صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشود افزود: با توجه به گذر امواج کم دامنه و ناپایدار تراز میانی جو در برخی از نواحی مرکزی و جنوبی استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه تا روز دوشنبه هفته جاری دمای هوا تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت گفت: هوا در طول روز نسبتاً مطبوع و پاییزی بوده اما در ساعات شبانه و صبحگاهی در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان حتی به زیر صفر درجه سلسیوس نیز خواهد رسید.
محمدی از فعالیت سامانه بارشی فعال و سردی از اواخر روز دوشنبه در استان خبر داد و اضافه کرد: با نفوذ این سامانه شاهد آسمانی ابری، مه آلود توأم با وزش باد خزری (گاهی تند)، کاهش محسوس دمای هوا و بارش باران و برف در غالب مناطق استان خواهیم بود.
وی به اطلاعیه هشدار سطح زرد هواشناسی نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به میزان بارش، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد جادهای بویژه در مناطق کوهستانی و گردنههای برف گیر اختلال وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی اجتناب و در صورت تردد در جادهها خودرو خود را به تجهیزات زمستانی بویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.
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