  1. استانها
  2. اصفهان
۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

طی ۲۴ ساعت اخیر؛

۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۶ نفر

۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۶ نفر

اصفهان – بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۳۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته جمعه ۳۰ مهرماه مهر ماه تا امروز اول آبان ماه ۴۰۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

از بین مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به مراکز درمانی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۳۰ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند که ۲۱۹ نفر از آنها در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۱۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۳۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۶ نفر بوده است که تاکنون تست ۱۰ نفر مثبت اعلام شده است.

کد مطلب 5334206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها