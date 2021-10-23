۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته جمعه ۳۰ مهرماه مهر ماه تا امروز اول آبان ماه ۴۰۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

از بین مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به مراکز درمانی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۳۰ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند که ۲۱۹ نفر از آنها در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۱۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۳۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۶ نفر بوده است که تاکنون تست ۱۰ نفر مثبت اعلام شده است.